Volete acquistare una smart TV e volete spendere relativamente poco? allora dovete subito fare affidamento sulla promozione applicata da Amazon sull’acquisto della smart TV Hisense, che potete trovare in offerta proprio in questi giorni di fine Novembre.

Il modello di cui vi parliamo è la 55U72NQ, una smart TV da 55 pollici di diagonale, come è facilmente intuibile dalle specifiche stesse, che integra al proprio interno una serie di specifiche tecniche di ottima qualità generale: Dolby Vision IQ, HDR 10+ adattivo, Game Mode Pro, VIDAA Voice, compatibilità con DVB-T2, HEVC 10, lativù 4K e soprattutto un refresh rate che può raggiungere anche i 144Hz.

Smart TV Hisense: un prezzaccio valido per poco

Il prodotto di cui vi parliamo nell’articolo sfrutta tecnologia ULED MiniLED per raggiungere risoluzioni elevate, appunto il 4K, mantenendo inalterata la qualità della riproduzione stessa. Il suo prezzo consigliato di vendita, stando a quanto dichiarato da Amazon, sarebbe di 949 euro. Consapevole di dover garantire il massimo risparmio possibile per il consumatore, l’e-commerce ha ridotto tale cifra del 37%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 599 euro. L’ordine può essere completato qui.

Le sue dimensioni sono perfettamente standardizzate, infatti le cornici sono sottilissime, e raggiungono nel complesso 7,9 x 123,1 x 71,7 centimetri, con rapporto d’aspetto in 16:9. Il processore Hi-View Engine riesce a garnatire a tutti gli effetti una resa di livello nettamente superiore alle aspettative, la possibilità comunque di godere di un refresh rate aumentato non è da poco, considerando appunto che così facendo si può pensare a tutti gli effetti di collegare il televisore ad una console di ultima generazione, per raggiungere prestazioni che spesso nemmeno i televisori di fascia alta sono attualmente in grado di raggiungere. Il piede d’appoggio è centrale, non alza troppo il televisore dalla superficie.