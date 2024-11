Amazon prova a ridurre ulteriormente il prezzo di uno degli smartphone più amati e discussi degli ultimi mesi, stiamo pralando di Poco F6, un dispositivo che viene commercializzato di listino a 499 euro, ma che oggi potrete trovare scontato anche di 160 euro.

Occasione davvero imperdibile per riuscire a mettere le mani su un prodotto con display AMOLED da 120Hz, 6,67 pollici di diagonale con risoluzione 1220 x 2712 pixel, che può raggiungere 446 ppi, mantenendo comunque il refresh rate fino a 120Hz, con anche 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus (contro urti e graffi). A tessere le fila ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, con GPU Adreno 750, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Amazon ha in serbo una sorpresa davvero unica

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Poco F6, vi possiamo assicurare essere finalmente arrivato, infatti in questi giorni lo smartphone è in vendita su Amazon con un risparmio che va ben oltre le aspettative, costando complessivamente soli 339,90 euro, rispetto ad un valore di listino di 499 euro. Se lo volete acquistare, vi potete collegare qui.

Il comparto fotografico è a tutti gli effetti rappresentato da un paio di sensori, presenti nella parte posteriore, di cui troviamo un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, i quali permettono di raggiungere una risoluzione massimo di 8165 x 6124 pixel, ed anche una ripresa video in 4K a 60ps. La gestione è comunque affidata ad una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per raggiungere una qualità di utilizzo perdurante nel tempo, senza dover ricorrere continuamente alla presa a muro. Lo smartphone viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato.