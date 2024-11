L’ultima nata di Casa Sony ha decisamente fatto parlare molto di sé, PlayStation 5 Pro infatti è stata sulla bocca di tutti non tanto per la rivoluzione che ha portato con sé bensì per il suo prezzo di lancio, 799,99 € ritenuti da tutta la community, un prezzo eccessivamente elevato che non è giustificato dalle prestazioni maggiori che offre il prodotto.

Tutta la community, dunque ha reagito negativamente all’arrivo di questo prodotto, soprattutto se non unicamente a causa del suo prezzo dal momento che ciò l’ha resa inaccessibile a gran parte degli utenti che magari potevano essere interessati, in molti pensavano dunque che la nuova arrivata sarebbe stata un fiasco ma per Sony non è così, a dirlo è stato direttamente il presidente dell’azienda giapponese che ha parlato dicendo la sua riguardo.

Il prezzo non ha inficiato le vendite

Secondo Hiroki Totoki, presidente di Sony, il prezzo non è inficiato e non infilerà le vendite della console, secondo quest’ultimo infatti nonostante il prezzo sia più elevato del previsto gli utenti interessati acquisteranno il prodotto dal momento che quest’ultimo tra l’altro non è dedicato al mercato di massa bensì ai giocatori hardcore che non vogliono avere compromessi in termini di prestazioni e dunque non badano molto al prezzo di quello che acquistano bensì le prestazioni, di conseguenza, secondo il presidente non si noterà nessun tipo di effetto sulle vendite.

Queste dichiarazioni vanno però prese con le pinze dal momento che arrivano a ridosso del lancio della console e non a distanza più elevata in termini cronologici, dunque il mercato deve al netto ancora esprimersi in modo completo e concreto, secondo gli analisti comunque PlayStation 5 Pro avrà un andamento simile a quello del modello precedente, il quale ha costituito il 20% di vendite totali di PlayStation 4, non rimane che attendere per vedere chi avrà avuto ragione a riguardo.