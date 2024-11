PosteMobile, il servizio di telefonia mobile di PostePay S.p.A., ha introdotto una nuova offerta chiamata Creami EXTRA WOW 150. Quest’ ultima è stata pensata per i nuovi clienti che desiderano una soluzione conveniente e completa per il loro smartphone. La promozione include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e ben 150GB di traffico dati in 4G+. Tutto ciò con una velocità di navigazione fino a 300Mbps. Il costo mensile di questa promozione è di 6,99€, diventando così una delle opzioni più competitive presenti sul mercato attuale. Soprattutto per coloro che consumano molti dati quando sono in viaggio.

PosteMobile: come gestire l’offerta e i costi aggiuntivi, dettagli e suggerimenti

L’attivazione dell’offerta di PosteMobile prevede un pagamento iniziale di 20€. La tariffa comprende il costo della SIM (10€) e la prima ricarica, che copre il primo mese di abbonamento. Un altro vantaggio interessante è che non ci sono costi aggiuntivi per i servizi inclusi. Tra cui “Ti cerco” e “Richiama ora”, che permettono di ricevere avvisi quando si è raggiungibili. Oltre che il controllo del credito residuo, accessibile facilmente chiamando il numero 401212. Ma non è tutto, la promozione consente anche di utilizzare la funzione hotspot. Ovvero la possibilità di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi, senza alcun costo extra. La rete mobile utilizzata per il servizio è quella di Vodafone. Essa promette una copertura di oltre il 99% della popolazione italiana. In più garantisce una navigazione internet veloce e stabile, anche nelle aree più remote.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’offerta Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile è la possibilità di personalizzare l’utilizzo dei dati in base alle proprie esigenze. Ad ogni modo, è fondamentale avere credito sulla SIM per rinnovare l’offerta ogni mese. Poiché se non si rinnova, si attivano tariffe a consumo.

Insomma, la promo di PosteMobile si distingue anche per la sua semplicità e trasparenza. Non vi sono costi nascosti. In più il rinnovo avviene automaticamente ogni mese, a meno che il cliente non decida di disattivare il servizio o di cambiare piano. Tutti i dettagli, le informazioni sulle limitazioni del servizio e le modalità di recesso sono facilmente consultabili sul sito ufficiale dell’ operatore. Oppure, in alternativa, presso qualsiasi ufficio postale.