Huawei Mate 70, è sempre più vicino: la serie che sarà composta da quattro modelli, “base”, Pro, Pro+ e RS, sarà ufficiale martedì 26 novembre in Cina. Huawei ha già aperto i preordini. La pubblicazione, inoltre, dà modo di sapere qualche informazione ufficiale in anteprima sui tre, cioè Mate 70, Mate 70 Pro e Mate 70 Pro+, non sulla versione RS che dovrebbe differenziarsi dalla Pro+ per materiali, colori e poco altro, è esclusa dai preordini e la vedremo tra una settimana.

Novità e caratteristiche