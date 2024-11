Vodafone, con l’arrivo del Black Friday, lancia una nuova promo. Gli utenti che acquistano uno smartphone con pagamento a rate, tramite l’opzione Smartphone Easy, possono ottenere Giga illimitati per 24 mesi. Inoltre, il costo mensile risulta bloccato per due anni. La promozione è stata presentata sul sito dell’operatore tramite un apposito banner. Cliccando su quest’ultimo, si accede a una pagina informativa su Smartphone Easy. Qui sono disponibili ulteriori dettagli sulla nuova promo.

Vodafone ha presentato una nuova promo imperdibile

Secondo quanto riportato sul sito dell’operatore, i Giga illimitati vengono attivati automaticamente entro tre giorni lavorativi dall’adesione. Senza costi aggiuntivi. Al termine dei 24 mesi, l’opzione viene disattivata in automatico. È importante notare che i Giga illimitati sono soggetti a condizioni di uso. Affinché sia tutto corretto e lecito. Come previsto dall’articolo 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto dell’operatore.

Per chi possiede già Giga illimitati nella propria offerta mobile, l’unico vantaggio aggiuntivo della promozione sarà il prezzo bloccato per due anni. La modalità di pagamento rateale Smartphone Easy è già disponibile da circa un anno (26 ottobre 2023). Sia per i nuovi che per i già clienti di rete mobile, a condizione che il finanziamento abbia una rata minima di 5 euro al mese. Inoltre, deve esserci un importo minimo di 120 euro. I pagamenti possono essere dilazionati in 12, 24, 30, 36 o 48 mesi tramite Compass. Con addebito diretto su conto corrente.

Smartphone Easy prevede rate fisse senza maxi rata finale. Inoltre, Vodafone offre la possibilità di riportare uno smartphone usato, ottenendo un credito fino a 600 euro per l’acquisto di un nuovo dispositivo. Questo servizio è attualmente fornito da Recommerce, nuovo partner Vodafone. Prevede l’erogazione di un buono. Quest’ultimo è suddiviso in base al numero delle rate per il nuovo smartphone.

La promozione Black Friday 2024 di Vodafone è un’occasione ideale per chi desidera un nuovo dispositivo con un piano vantaggioso e senza il rischio di incorrere in brutte sorprese per i costi.