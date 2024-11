Starlink Mini, l’ultima innovazione di SpaceX, arriva ufficialmente in Italia. Questo dispositivo, ideato per chi viaggia o opera in zone isolate, si distingue per le dimensioni compatte e il peso ridotto. Si parla infatti di appena 1,5kg, che lo rendono facilmente trasportabile in uno zaino. Progettato per offrire connessioni internet ad alta velocità con bassa dispersione, StarlinkMini rappresenta una soluzione ideale per situazioni in cui l’accesso alla rete tradizionale è complicato.

Prezzo e funzionalità: Starlink Mini resta un prodotto di nicchia

Tra le caratteristiche principali di Starlink Mini emergono un router Wi-Fi 5 integrato con una copertura di 112m quadrati. Oltre alla possibilità di alimentarsi tramite corrente continua. Grazie a cui è possibile usare una power bank. Nonostante il consumo ridotto (massimo 40 watt), SpaceX garantisce una velocità di download fino a 150Mbps. Ma non è tutto. Il dispositivo presenta la certificazione IP67 per la protezione dagli agenti atmosferici. Per questa ragione è in grado di resistere a venti fino a 96 km/h, dimostrandosi affidabile anche in condizioni difficili.

L’accessibilità di Starlink Mini ovviamente è a pagamento. Il costo del dispositivo è di 399€. Mentre i piani di abbonamento, disponibili solo in modalità roaming, partono da 40€ al mese per 50GB di traffico. Una volta superata questa soglia, è possibile acquistare ulteriori GB direttamente tramite l’app ufficiale. A differenza dei modelli più grandi, il Mini non supporta i piani residenziali. Di conseguenza limita l’utilizzo a contesti specifici come i viaggi o le attività all’aperto.

Le sue dimensioni contenute (430x334x79mm) poi lo costringono a sacrificare alcune funzioni avanzate. Come l’orientamento automatico dell’antenna, sostituito da una regolazione manuale assistita dall’app. Insomma, il Mini si dimostra un’opzione valida per chi cerca un dispositivo robusto, versatile e adatto a situazioni estreme. Nonostante il prezzo e i limiti d’uso, il suo arrivo segna un ulteriore passo nella democratizzazione della connessione satellitare. In quanto rende la rete sempre più accessibile in tutto il mondo.