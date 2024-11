Il debutto della famiglia Galaxy S25 è atteso nei primi mesi del prossimo anno e Samsung presenterà al mondo i nuovi flagship. La famiglia sarà composta da Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra e tutti e tre i device potranno contare sulle prestazioni offerte dal SoC Snapdragon 8 Elite.

Tuttavia, alcune recenti indiscrezioni suggeriscono che Samsung potrebbe fare un ulteriore regalo ai propri utenti. I primi report indicavano che i device sarebbero stati dotati di 8GB di RAM mentre i nuovi leak lasciano intendere che la quantità di memoria RAM aumenterà.

L’azienda coreana potrebbe equipaggiare 12GB di RAM come base su tutti i modelli. Inoltre, al netto dell’aumento di memoria rispetto alla generazione precedente, i dispositivi manterranno lo stesso prezzo di lancio.

Samsung potrebbe aumentare la memoria RAM a bordo dei Galaxy S25 senza cambiare il prezzo di lancio dei tre flagship

A lanciare questa indiscrezione è stato il leaker Jukanlosreve che poi ha rimosso il tweet. All’interno del post era possibile leggere che i prezzi di riferimento per il mercato americano saranno rispettivamente di 799, 999 e 1.299 dollari per Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.

Le cifre si riferiscono ai modelli base per ogni versione, quindi con 128GB per il Galaxy S25 e 256GB per gli altri due smartphone. Il motivo dell’aumento di memoria RAM probabilmente è legato all’utilizzo del SoC Snapdragon 8 Elite e alle richieste del sistema operativo.

Infatti, il chipset è in grado di elaborare tantissime informazioni al secondo e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale a tutti i livelli del sistema richiede maggiore RAM. Inoltre, Samsung ha lavorato sodo per rendere Galaxy AI uno dei principali elementi distintivi dei propri device.

Anche solo 4GB di memoria RAM in più possono rendere il sistema più reattivo e in grado di migliorare le prestazioni legate all’IA e all’intera gestione del dispositivo. Non resta che attendere maggiori dettagli sui prossimi flagship di Sa