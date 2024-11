Google torna in campo con il Pixel Tablet 2, cercando di rispondere alle critiche ricevute dal primo modello. Tra le principali novità troviamo finalmente l’introduzione di una tastiera. Un accessorio indispensabile per la produttività, finora assente. In più, il tablet sarà equipaggiato con un processore aggiornato. Si parla del Tensor G4, ma non si esclude che possa debuttare con il prossimo TensorG5.

Pixel Tablet 2: nuovi accessori e dettagli tecnici: cosa aspettarsi

Dal punto di vista fotografico, il dispositivo promette miglioramenti rilevanti rispetto alla versione originale. Il Pixel Tablet attuale offre una fotocamera da 8MP, ma si prevede che il nuovo modello adotterà una tecnologia più avanzata. Anche se i dettagli specifici non sono ancora ben conosciuti. Sul fronte del design, però, non sono attese rivoluzioni. Infatti le modifiche si limiterebbero a cornici ridotte e a una nuova disposizione di fotocamera e pulsanti.

L’arrivo di una tastiera dedicata rappresenta una svolta per Google. Essa si collegherà tramite pin pogo sul retro del dispositivo e promette di offrire un’esperienza d’uso simile a quella di altri tablet di fascia alta. Non è però chiaro se l’accessorio sarà incluso nella confezione o venduto separatamente. Per quanto riguarda la possibilità di una stylus, non ci sono ancora conferme ufficiali. Anche se molti la considerano un’aggiunta plausibile.

Il software del Pixel Tablet 2 dipenderà dalla sua data di lancio, ma è probabile che utilizzi Android 15 o 16. Ad ogni modo alcune caratteristiche potrebbero rimanere invariate. Infatti lo schermo a 60Hz e il sistema audio del dock non sembrano destinati a migliorare. Il prezzo, soprattutto, rimane una delle incognite maggiori.

Riuscirà Google con il Pixel Tablet2 a riconquistare la fiducia degli utenti? Con miglioramenti mirati e nuovi accessori, le aspettative sono alte. Ma solo il debutto ufficiale ci dirà se sarà davvero all’altezza della concorrenza sempre più accanita del mercato moderno.