Con ColorOS 15, OPPO rivoluziona completamente l’esperienza utente grazie alla profonda integrazione dell’intelligenza artificiale di Google. A tal proposito, i modelli Gemini 1.5 Pro e 1.5Flash rappresentano il cuore delle nuove funzionalità. Tutte pensate per rendere il sistema operativo più intuitivo ed efficiente che mai. Tra le applicazioni che beneficiano maggiormente di questa evoluzione vi sono OPPO Notes e Documents. Grazie ad esse, infatti, le persone possono rielaborare testi, generare contenuti o perfezionare bozze in pochi secondi. Riducendo notevolmente il tempo necessario per attività complesse di questo tipo.

OPPO: “Cerchia e Trova” e Gemini, un sistema interattivo e dinamico

Un’altra innovazione chiave è l’AI Recording Summary. Si tratta di una funzione che analizza automaticamente le registrazioni vocali per creare sintesi dettagliate. Questo strumento si rivela particolarmente utile in ambito lavorativo. In quanto super affidabile per preparare report di riunioni o riassunti di lezioni, ottimizzando il flusso di lavoro e risparmiando tempo. Con queste novità, OPPO non solo punta a semplificare le operazioni quotidiane, ma anche a migliorare la creatività e la produttività dei suoi clienti. Offrendo appunto strumenti che si adattano alle loro esigenze.

L’esperienza offerta da ColorOS 15 non si limita alla produttività. La funzione “Cerchia e Cerca” con Google rende più veloce e semplice accedere alle informazioni. Con una pressione prolungata sul tasto home o sulla barra di navigazione, gli utenti possono cercare rapidamente contenuti legati a ciò che vedono sullo schermo. Dunque senza dover abbandonare l’app in uso. Tale funzione elimina passaggi superflui e migliora l’efficienza durante la navigazione.

Un ruolo centrale, come detto, è svolto dall’app Google Gemini. Quest’ ultima trasforma il modo in cui gli individui interagiscono con l’intelligenza artificiale. Gemini permette di chattare con un assistente virtuale in grado di offrire supporto su più fronti. In più la funzione Live offre risposte in tempo reale. Rendendolo uno strumento ideale per chi vuole affrontare attività impegnative o prepararsi a eventi importanti.

Il debutto di ColorOS 15 è previsto con il lancio della nuova serie OPPO Find X8. Un evento che segna un importante passo avanti per l’azienda. Grazie all’unione di design, funzionalità e intelligenza artificiale, l’ azienda conferma la sua posizione tra i leader mondiali del settore tecnologico.