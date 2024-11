Il lancio del Nubia Z70 Ultra è atteso per il prossimo 21 novembre in Cina e lo smartphone rappresenterà il flagship assoluto del brand. La scheda tecnica sarà di assoluto livello come emerge dalle numerose indiscrezioni che continuano a trapelare.

In queste ore, tuttavia, è emerso un dettaglio molto interessanti per tutti gli amanti dell’arte. Infatti, Nubia ha condiviso sui propri canali social un teaser che mostra lo Z70 Ultra in una versione esclusiva e molto particolare.

L’edizione speciale è ispirata alla Notte Stellata, il celebre quadro realizzato da Vincent Van Gogh. A livello internazionale, la versione prenderà il nome di “Starry Night” e il design dello smartphone sarà simile a quanto visto con il Nubia Z60 Ultra Leading Edition.

Nubia ha condiviso alcuni dettagli sul nuovo Z70 Ultra, un cameraphone che potrà contare su un’edizione speciale dedicata agli amanti dell’arte

Oltre alla bellissima scocca in pieno stile Van Gogh, lo smartphone sarà un vero e proprio concentrato di tecnologia. Nella parte alta trova spazio una grande fotocamera principale con una lente da 35mm dotata di apertura regolabile.

Le altre ottiche sono posizionate all’interno di una fascia che corre perpendicolarmente e ricorda vagamente lo stile dei Pixel. In quest’area trovano spazio la lente dedicata allo zoom fino a 100x, il sensore grandangolare e il flash LED.

Il software di scatto sarà supportato da due sistemi proprietari: Independent Pixel Driver e AI Transparency Algorithm 7.0. In questo modo, Nubia punta a migliorare la qualità delle foto permettendo un passaggio migliore della luce e una resa finale più alta.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, il Nubia Z70 Ultra potrà contare su un display OLED da 6.85 pollici in grado di raggiungere i 144Hz di refresh rate e i 2000 nits di luminosità di picco. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 16GB di RAM.