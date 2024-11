Il colosso giapponese Sony ha da poco annunciato i giochi disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Tuttavia, l’arrivo di questi nuovi titoli, ha necessariamente costretto l’azienda a fare spazio, togliendo altri titoli. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono trapelati in rete i nomi dei videogiochi che saranno eliminati dal catalogo a partire dal mese di dicembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i titoli che lasceranno presto il catalogo

A quanto pare vedremo molto presto dire addio a numerosi videogiochi che fino ad ora sono stati disponibili per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony ha da poco svelato i nuovi videogiochi inclusi per questo mese, ma per il mese di dicembre 2024 è prevista l’uscita di scena di numerosi videogiochi.

In particolare, questi titoli abbandoneranno per sempre il catalogo degli abbonati a partire dalla giornata del 17 dicembre 2024. Per il momento, sembra che lasceranno per certo il catalogo di questi abbonamenti ben 13 videogiochi. Tuttavia, non è da escludere che fino al 17 dicembre 2024 emergeranno nuovi nomi che lasceranno il catalogo.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium- videogiochi in uscita a dicembre 2024

• Dead Island Defintive Edition – per PS4 – su Extra e Premium

• Dead Island Riptide Definitive Edition – per PS4 – su Extra e Premium

• Evil Genius 2 – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Gigabash – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Grime – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Judgment – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Mega Man: Legacy Collection –per PS4 – su Premium

• Mega Man Legacy Collection 2 – per PS4 – su Premium

• Mega Man 11 – per PS4 – su Extra e Premium

• Moonscars – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Prodeus – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium

• Tinykin – per PS4 e PS5 – su Extra e Premium