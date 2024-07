Nubia Z60 Ultra e Z60S Pro: arriva l’annuncio ufficiale

Nubia presenta i suoi nuovi smartphone

ha presentato i suoi nuovi smartphone di punta, ilVersion e il. Entrambi presentano specifiche impressionanti e date diufficiali per il mercato italiano. Il Nubia Z60 Ultra Leading Version si distingue per il suoda 6,8 pollici. Quest’ultimo ha risoluzione. La frequenza di aggiornamento è pari a fino a. Tale display offre unamassima di 1500 nits. Inoltre, include un sensore per lentegrato sotto al pannello. Il dispositivo è equipaggiato con una potente fotocamera principaleda 50 MP. L’apertura di quest’ultima è f/1,59. Mentre il sensoreè da 16 MP per selfie di alta qualità. Il sistema operativo èpersonalizzato con l’interfaccia utente14.5 di Nubia.

Il dispositivo è guidato da un processore Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. La frequenza massima di clock è 3,4GHz. Inoltre, c’è un‘intelligenza artificiale avanzata. Quest’ultima ottimizza le prestazioni in diversi scenari. La certificazione IP68 offre resistenza a polvere e acqua. Mentre la batteria è da 6000mAh. Inoltre, è dotata di ricarica rapida ad 80W.

Il Nubia Z60 Ultra Leading Version è disponibile in quattro configurazioni di memoria, tutte preordinabili dal 12 agosto. La prima da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna a 729 euro. La seconda con 12GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 779euro. La terza, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna a 879euro. Infine, l’ultima con 16GB di RAM e 1 TB di memoria interna a 979euro. I colori disponibili sono Silver e Black.

Passando al Nubia Z60S Pro, lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,78 pollici. Quest’ultimo ha risoluzione 1,5K. La frequenza di aggiornamento è pari a fino a 120Hz. È dotato di una protezione degli occhi certificata, che riduce l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato. Il vetro Longxi sul pannello frontale garantisce una maggiore resistenza ai graffi e alle cadute.

Il sistema è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2. Quest’ultimo anche se meno potente del modello Leading Version, offre comunque prestazioni eccellenti. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony 9 Series da 50 MP. Il supporto all’intelligenza artificiale migliora sia le capacità fotografiche che l’autonomia della batteria da 5100 mAh. Anche tale modello è dotato di ricarica rapida ad 80W.

Il Z60S Pro è disponibile in tre varianti. La prima da 12 GB di RAM e 256GB di memoria interna a 669euro. La seconda da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna viene venduta a 769euro. Infine, la terza da 16GB di RAM e 1 TB di memoria interna a 869euro. I colori disponibili includono Black, Aqua e White.

Per entrambe le varianti è previsto uno sconto di lancio per chi si registra sul sito ufficiale Nubia. Inoltre, è c’è la possibilità di ricevere gratuitamente gli auricolari wireless di Nubia.