Google pian piano sta aggiornando il feed di Discover con un restyling ispirato al linguaggio grafico Material You. Il cambiamento, però, seppur visivamente piacevole, non è ancora completo. Tra le novità più evidenti, si nota l’introduzione di un pulsante circolare “+” nell’angolo in alto a destra delle schede delle notizie. Quest’ultimo sembra pensato per permettere interazioni rapide, come salvare o personalizzare i contenuti mostrati.

Un futuro incerto per il nuovo design di Google Discover

Un’altra modifica riguarda l’aspetto delle schede, che ora appaiono più eleganti e ordinate. Le immagini hanno angoli arrotondati e sono collocate sopra i titoli, rendendo la presentazione più armoniosa. In più è stata eliminata la linea di separazione che contraddistingueva il design precedente. Infatti adesso ogni scheda è isolata graficamente, conferendo al feed un aspetto molto più fluido. Ad ogni modo, questo aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Anzi, secondo alcune segnalazioni, è stato riscontrato solo su dispositivi selezionati come il Pixel 9 Pro Fold.

L’aggiornamento, rilasciato in modo limitato, fa pensare che Google stia testando queste modifiche prima di distribuirle a livello globale. Infatti, sembra che il restyling sia riservato alle versioni beta dell’app Google. Un approccio piuttosto tipico dell’azienda per valutare l’efficacia delle novità introdotte. Tutto ciò potrebbe quindi significare che ulteriori cambiamenti sono in arrivo. Oppure, al contrario, che Google potrebbe decidere di abbandonare l’esperimento qualora i feedback ricevuti durante la fase di test non siano positivi.

Insomma, per il momento, non abbiamo dettagli ufficiali su eventuali altre modifiche. Le prime impressioni suggeriscono che il nuovo layout migliori l’esperienza visiva. Ma per una valutazione completa bisognerà attendere la diffusione globale o ulteriori aggiornamenti. L’interesse del pubblico resta alto, e Google potrebbe sfruttare questa fase per perfezionare uno strumento ormai centrale per il mondo Android. Invece, per quanto riguarda un eventuale cambiamento su alcune funzionalità non possiamo che fare congetture.