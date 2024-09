Aston Martin Vanquish: potenza, stile e lusso Inimitabili

La nuova Aston Martin Vanquish è finalmente ufficiale e si presenta come l’evoluzione della DBS, con un’edizione limitata a soli 1.000 esemplari, di cui 300 riservati al mercato europeo. Con le prime consegne previste per la fine di quest’anno, il modello punta a stupire con prestazioni straordinarie e un design aggressivo.

Cosa rende davvero speciale questa vettura? Al cuore della nuova Aston Martin Vanquish troviamo un motore V12 Twin-Turbo da 5,2 litri, capace di sviluppare ben 835 CV e 1.000 Nm di coppia. È il V12 più potente mai prodotto da Aston Martin. Esso ha una potenza specifica di 160 CV/litro. Niente elettrificazione qui: solo un motore raffinato “vecchio stile”, con nuovi turbocompressori a bassa inerzia che garantiscono una risposta fulminea.

Aston Martin cambia look e migliora la potenza

La funzione Boost Reserve aumenta ulteriormente la pressione del turbo durante le accelerazioni, rendendo la vettura pronta a scatenare tutta la sua potenza. Il cambio è un ZF a 8 rapporti, accoppiato a un differenziale posteriore autobloccante elettronico per una trazione ottimale. Non è solo la potenza a impressionare. Quanto accelera? La Aston Martin Vanquish raggiunge una velocità massima di 344 km/h. L’auto scatta poi passando da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Per garantire un’esperienza di guida impeccabile, la supercar è dotata di freni carboceramici e cerchi da 21″ con pneumatici Pirelli P Zero specificamente sviluppati.

Anche il design dell’Aston Martin evolve. Troviamo linee scolpite, grandi prese d’aria e fari Matrix LED. Il diffusore posteriore e i quattro terminali di scarico esaltano il carattere sportivo. All’interno, troviamo un ambiente di lusso con rivestimenti in pelle, schermi da 10,25″ per strumentazione e infotainment e un sistema audio firmato Bowers & Wilkins. Con un telaio irrigidito e ammortizzatori Bilstein DTX, la dinamica di guida è stata ulteriormente migliorata. Il tetto panoramico in vetro e la carrozzeria in fibra di carbonio completano un quadro che coniuga lusso, potenza e prestazioni ai massimi livelli. La nuova Aston Martin Vanquish è pronta a ridefinire completamente il concetto di supercar.