Le auto elettriche sono state sempre al centro delle tematiche legate alla transizione all’elettrico. Una transizione che punta a ridurre le emissioni di CO2 causate dai veicoli e dai mezzi di trasporto tradizionali. Oggi torniamo a parlare di auto elettriche ma non solo. L’attenzione viene posta sulle auto a guida autonoma. Sembrerebbe che il nuovo presidente americano, Donald Trump, abbia intenzione di introdurre nuove regole per quanto riguarda le vetture senza conducente. Quali saranno le intenzioni di Trump in merito?

Secondo quanto diffuso, dunque, le novità potrebbero riguardare la realizzazione di un nuovo quadro federale per i veicoli a guida autonoma. Una novità che, se dovesse entrare realmente in vigore, andrebbe ad avvantaggiare la casa automobilistica di Elon Musk. Non dimentichiamo che Tesla è al lavoro già da tempo su veicoli a guida autonoma come il robotaxi Cybercab. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità che potrebbero riguardate la guida autonoma in futuro.

Guida autonoma: nuove regole con l’amministrazione di Donald Trump?

Ormai da tempo la casa automobilistica Tesla porta sul mercato veicoli dalle prestazioni eccellenti e dall’esperienza d’uso ottimale, ma non solo. La casa automobilistica di Elon Musk è nota a tutti per il lavoro che sta portando avanti per riuscire a portare su strada veicoli senza conducente altrettanto eccellenti dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Non dimentichiamo che le attuali norme federali presenti attualmente negli Stati Uniti ostacolano parecchio i costruttori che puntano a introdurre sul mercato vetture autonome. Alcune fonti dichiarano, però, che l’amministrazione di Trump starebbe lavorando per decidere a chi far guidare l’importante Dipartimento dei trasporti. Tra le figure sembrerebbero esserci Emil Michael, ex dirigente di Uber. Dunque non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire se la Elon Musk e la sua casa costruttrice potranno finalmente accelerare i piani in termini di guida autonoma.