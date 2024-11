Le novità che i costruttori automobilistici portano su strada con nuove auto sono davvero tanti. Nel corso degli ultimi anni ci siamo abituati a vedere l’introduzione di nuove tecnologie che hanno consentito ai costruttori di realizzare veicoli con prestazioni del tutto elevate e, di conseguenza, offrire agli automobilisti il meglio dell’esperienza di guida. Tra questi, la casa automobilistica cinese Zeekr sta lavorando ad una nuova tecnologia ibrida.

Non a caso, dunque, anche il costruttore cinese del gruppo Geely punta ad offrire il meglio agli utenti. Ad ufficializzare il progetto che porterà alla realizzazione di una tecnologia ibrida pensata per veicoli di grossa taglia è stato l’amministratore delegato An Conghui in occasione di una recente conferenza stampa. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutti i dettagli sulla novità del costruttore cinese Zeekr.

Zeekr: al lavoro su una tecnologia ibrida

Negli ultimi anni, come sappiamo, i veicoli ibridi ed elettrici sono entrati a far parte del parco auto di diversi Paesi europei e non. Non a caso, dunque, la realizzazione di nuove tecnologie dedicate ai nuovi veicoli che puntano a ridurre le emissioni di CO2 è quasi indispensabile per poter ottimizzare le prestazioni.

Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi, la tecnologia ibrida a cui la casa automobilistica Zeekr sta lavorando è destinata ad essere implementata sia su SUV che su monovolume di grandi dimensioni. Nello specifico, i veicoli che porteranno al debutto l’importante novità saranno protagonisti del palcoscenico dell’importante Salone di Shanghai 2025. In seguito alla presentazione nel corso della primavera, l’arrivo sul mercato è invece previsto per metà 2025.

Quel che sappiamo, al momento, è che il costruttore deciderà probabilmente di portare al debutto la tecnologia ibrida su un SUV di fascia alta. Suv che dovrebbe contraddistinguersi grazie alla capacità di garantire livelli adeguati di autonomia e potenza. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Zeekr.