È stata introdotta una nuova applicazione nella Beta di Android 15. Si tratta di Android Glasses Core che ha suscitato l’interesse di molti esperti. L’applicazione ideata da Google, al momento, risulta ancora “vuota”. Eppure, il suo package name (com.google.android.glasses.core) è lo stesso utilizzato dall’app companion per i Google Glass Enterprise Edition 2. Ciò suggerisce che l’azienda di Mountain View potrebbe riutilizzare tale applicazione per supportare futuri dispositivi XR basati su Android.

Android Glasses Core per i nuovi dispositivi

L’arrivo dell’app è avvenuto in un momento di forte attenzione sulle tecnologie XR. Google, Samsung e Qualcomm stanno collaborando per sviluppare una nuova piattaforma. Quest’ultima è denominata Android XR. Quest’ultima è stata pensata per alimentare i dispositivi a realtà estesa di prossima generazione. In tale contesto, Samsung sta lavorando a un dispositivo XR, la cui uscita è prevista per il 2025. Tale prodotto dovrebbe essere dotato di un chip Qualcomm e basarsi su una versione personalizzata di Android. Nonostante l’entusiasmo per suddetti sviluppi, molti dettagli restano incerti. Soprattutto riguardo l’integrazione tra Android XR e i dispositivi mobili esistenti.

La presenza della nuova app nella beta di Android15 potrebbe offrire indizi preziosi sulle strategie future di Google. L’app, posizionata nella partizione di sistema come una privileged system app, sembra destinata a svolgere un ruolo centrale nelle funzionalità del sistema operativo per dispositivi XR. Anche se al momento si tratta solo di uno stub package, la sua esistenza evidenzia che Google sta iniziando a porre le basi per una nuova generazione di dispositivi compatibili con la Realtà Estesa.

Ciò potrebbe portare l’azienda di Mountain View a consolidare la propria posizione di leadership anche in questo nuovo settore. Il quale giocherà un ruolo molto importante nel futuro della tecnologia. L’attesa è alta, ma per ora restano molti aspetti da chiarire. Ciò lascia spazio a ulteriori speculazioni in attesa dei prossimi sviluppi.