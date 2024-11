Google evita lo spam: arrivano le nuove e-mail usa e getta

Capita ormai quotidianamente di ritrovarsi ad affrontare problematiche legate ad una mail fasulla o ad un qualsiasi tentativo di truffa che arriva dal web. Google ha scelto di agire nel migliore dei modi, lavorando ad una nuova funzionalità progettata appositamente per i suoi utenti. L’obiettivo è quello di consentire loro di tenere al sicuro il proprio indirizzo e-mail principale, senza buttarlo in pasto ai truffatori.

Nasce dunque la funzione chiamata “Shielded Email“, ottima soluzione che garantisce la possibilità di registrarsi su applicazioni o siti web senza fornire la propria e-mail principale.

Google: le nuove e-mail usa e getta arrivano per salvare gli utenti dallo spam

Con la nuova possibilità che Google sta per offrire ai suoi utenti non ci saranno problemi. Tutti potranno registrarsi a qualsiasi sito o a qualsiasi applicazione ricevendo i messaggi direttamente sulla propria e-mail principale senza però mai fornirla.

Usare la propria email per accedere a servizi online è spesso inevitabile, ma non tutte le piattaforme garantiscono un livello di sicurezza adeguato. Ciò può esporre gli utenti a spam, furti di dati o attacchi di phishing. Con Shielded Email, Google intende risolvere questi problemi, permettendo agli utenti di generare indirizzi dedicati per ogni servizio o app. Una volta terminato l’uso, l’inoltro dei messaggi potrà essere disattivato in pochi clic.

Questa idea non è del tutto nuova: Apple, attraverso iCloud, offre già una funzione simile che permette di creare indirizzi temporanei per proteggere la propria email principale. Tuttavia, l’approccio di Google potrebbe integrarsi in modo più ampio nei suoi servizi, garantendo una protezione aggiuntiva contro il tracciamento online e la perdita di dati personali.

La funzione è stata individuata nella versione 24.45.33 di Google Play Services, dove alcune stringhe di codice rivelano i primi dettagli su come potrebbe funzionare. Anche se Google non ha ancora annunciato ufficialmente la data di rilascio, è probabile che Shielded Email venga integrato gradualmente nei servizi Google.

Per gli utenti attenti alla propria privacy, questa sarà una soluzione interessante. Con un indirizzo email usa e getta, si potrà navigare online con maggiore tranquillità, senza temere spam o rischi per la sicurezza. Non resta che attendere ulteriori novità da Google.