Considerando quando emerso fino ad ora, è possibile affermare che il 2025 potrebbe essere un anno da record per gli incassi delle multe stradali a Milano. A tal proposito, le previsioni stimano entrate per ben 349,4 milioni di euro. Si tratta di un aumento di 26 milioni rispetto al 2024 e di 49milioni in relazione al 2023. Ad annunciare tali risultati è stato l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. Quest’ultimo ha presentato il bilancio del settore sicurezza e polizia locale. Tale somma deriva da multe stradali, recupero di sanzioni arretrate e contributi statali e regionali.

Prospettive future per le multe stradali

Il ritorno ai livelli prima della pandemia è evidente. Nel 2018 gli incassi erano di circa 285 milioni di euro. Quest’ultimi sono scesi poi nel 2019 a 271milioni. Eppure, con l’avvento del Covid-19, le entrate hanno subito un crollo importante. Nel 2020 si fermarono a 132,1 milioni, risalendo per gradi a 149milioni nel 2021. E a 210 milioni nel 2022. Il 2023, invece, ha visto una ripresa più marcata. Nello specifico, si parla di incassi stimati a 244 milioni. Mentre il 2025 punta a consolidare tale tendenza con i previsti 275milioni.

La distribuzione delle multe mostra che il 50% deriva da accessi non autorizzati nelle zone a traffico limitato Area B e Area C. Oltre che da parcheggi su aree verdi. Circa il 28% riguarda soste irregolari su strisce gialle, posti riservati ai disabili o presso fermate dei bus. Mentre il 7% è legato a infrazioni registrate da telecamere per eccesso di velocità o semafori rossi. Infine, il 4% proviene dall’attività diretta della Polizia Locale.

L’utilizzo degli incassi da parte del Comune è altrettanto significativo. Nel 2024 sono stati spesi 34 milioni di euro per la manutenzione stradale. Mentre 24 milioni all’illuminazione pubblica. Infine, 17 milioni al controllo ed educazione stradale e 4,6 milioni alla previdenza integrativa dei vigili urbani. Si tratta di dati importanti che mettono in evidenza l’attuale scenario in merito alle sanzione e alle multe stradali per il prossimo anno.