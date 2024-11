La qualità fotografica che gli smartphone moderni sono in grado di esprimere è costantemente aumentata nel corso degli anni. I produttori hanno inserito moduli fotografici di altissima qualità all’interno dei propri device per ottenere fotografie sempre più nitide, luminose e fedeli alla realtà.

Tuttavia, per garantire risultati eccezionali, i sensori e gli obiettivi stanno diventando sempre più ingombranti. Questa situazione causa non pochi problemi di design, con i vari dispositivi che nella parte posteriore hanno ottiche ampie che aumentano notevolmente lo spessore degli smartphone.

Le fotocamere sporgenti sono un problema da non sottovalutare e Samsung sta lavorando proprio per cercare di risolverlo. Il brand coreano ha svelato la nuova tecnologia ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism) che permetterà di mantenere inalterata la qualità fotografica e ridurre lo spessore delle fotocamere.

Samsung sta sviluppando un nuovo modulo fotografico meno spesso degli attuali ma di pari prestazioni per rendere i device più sottili

Alla base della tecnologia ALoP di Samsung c’è un cambiamento radicale della disposizione delle lenti che compongono la fotocamera. Attraverso gli studi condotti dal brand, grazie al riposizionamento delle lenti all’interno dello smartphone, è possibile migliorare la qualità fotografica riducendo lo spessore esterno dell’ottica.

L’azienda indica che con la tecnologia ISOCELL ALoP è possibile ottenere un diametro dell’apertura effettiva (EPD) notevolmente più grande senza aumentare la distanza tra le lenti e, di conseguenza, lo spessore dell’obiettivo. Il tutto si basa su un prisma posizionato con un angolo di 40° che riflette la luce verso le lenti e i sensori disposti perpendicolarmente nel dispositivo.

Le stime effettuate da Samsung indicano una riduzione complessiva di spessore del 22% rispetto alle soluzioni tradizionali. Il primo modulo messo a punto con questa tecnologia supporta un’apertura focale di f/2.58 e una lunghezza focale di 80mm. Questa combinazione permette di ottenere foto con bassi livelli di rumore anche in condizioni di illuminazione ambientale scarsa.

Non sappiamo se il primo smartphone dotato di questa tecnologia sarà il Galaxy S25 Slim o un device che arriverà successivamente. In ogni caso attendiamo nuove informazioni non appena possibile.