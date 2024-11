Mercedes CLA 2025: la nuova era della berlina tedesca

La nuova Mercedes CLA, attesa per l’autunno 2025, promette di ridefinire il concetto di berlina compatta. Con un design elegante e proporzioni slanciate, rimarrà fedele alle sue linee iconiche. La nuova Mercedes CLA prenderà il posto di Classe A e Classe B, ormai fuori produzione. Si propone come il modello d’ingresso nel mondo Mercedes, unendo tecnologia avanzata e prezzi competitivi. Riuscirà a soddisfare un mercato sempre più orientato alla sostenibilità?

Basata sulla piattaforma modulare MMA, la Mercedes CLA garantisce versatilità e l’innovazione desiderata da chiunque si affidi al brand. Questa architettura supporta diverse motorizzazioni per una versatilità a tutto tondo. Ci sono infatti versioni a benzina, diesel ibridi e completamente elettriche. Oltre alla berlina, arriveranno anche una versione Shooting Brake e due nuovi crossover. Questi ultimi sostituiranno GLA e GLB, incluse le versioni elettriche EQA ed EQB. Mercedes punta così a coprire una gamma completa, combinando lusso e sostenibilità per conquistare nuovi clienti.

Innovazione nei motori nello stile Mercedes

Mercedes non abbandona i motori termici. La nuova Mercedes CLA offrirà una motorizzazione 1.5 turbo mild hybrid, un compromesso tra prestazioni e consumi ridotti. Funzionando secondo il ciclo Miller, più efficiente del tradizionale ciclo Otto, sarà disponibile in tre potenze (136, 163 e 190 CV). Questo motore, supportato da un sistema a 48 volt, garantirà agilità e fluidità, con trazione anteriore o integrale. Il prezzo iniziale della Mercedes? Si ipotizza poco sotto i 50.000 euro. Ma è l’elettrica a promettere una vera rivoluzione. Con un sistema a 800 volt, accoglierà ricariche rapide fino a 320 kW, garantendo tempi di sosta ridotti. La versione top di gamma, dotata di una batteria da 85 kWh, offrirà un’autonomia media di oltre 750 km. Una soluzione sufficiente per ridurre l’ansia da ricarica? Probabilmente sì.

L’innovazione tecnologica include anodi all’ossido di silicio, che migliorano l’efficienza e la durata della batteria. La versione elettrica, disponibile a trazione posteriore o integrale, offrirà prestazioni interessanti, con una potenza fino a 381 CV nella configurazione più spinta. Il prezzo di partenza, in questo caso, dovrebbe aggirarsi intorno ai 55.000 euro. Mercedes, dunque, non si accontenta. La nuova CLA punta a un equilibrio tra lusso, efficienza e sostenibilità. Riuscirà a conquistare un mercato sempre più competitivo? I presupposti ci sono tutti.