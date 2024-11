Mentre l’innovazione nel campo dei robot umanoidi avanza, Moxi, un robot sviluppato da Diligent Robotics, sta già rivoluzionando il settore sanitario negli Stati Uniti. Questo robot mobile, progettato per assistere il personale ospedaliero, ha raggiunto un importante traguardo: 100.000 corse in ascensore effettuate in completa autonomia. Equipaggiato con un braccio robotico, Moxi può aprire porte e premere pulsanti, incluso quelli degli ascensori, dimostrando la sua capacità di muoversi in ambienti complessi.

Moxi, il robot facchino che aiuta l’ospedale

Il robot è stato integrato nelle routine quotidiane degli ospedali, svolgendo mansioni come la consegna di forniture mediche e il trasporto di campioni di laboratorio. Operando senza sosta, Moxi permette al personale sanitario di dedicarsi maggiormente alla cura dei pazienti, sollevandolo da compiti logistici ripetitivi. Questo risultato è reso possibile grazie all’intelligenza artificiale che guida le sue operazioni, rendendolo in grado di navigare e interagire in ambienti dinamici e imprevedibili.

La formazione di Moxi ha seguito un approccio “human-in-the-loop“, in cui inizialmente gli operatori di Diligent Robotics supervisionavano le attività per raccogliere dati utili ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Attualmente, una flotta di 100 Moxi è operativa in 20 strutture sanitarie, con supervisione a distanza, mostrando un grado di autonomia sempre più avanzato.

Grazie alla capacità di interagire con porte e ascensori di diversa tipologia, Moxi ha contribuito allo sviluppo di modelli di azione che potrebbero essere applicati in altre aree dell’automazione. Inoltre, il robot ottimizza i suoi spostamenti evitando percorsi congestionati e comunicando con il personale tramite il suo schermo, migliorando ulteriormente la sua efficienza.

Parallelamente, si registrano progressi in altri ambiti della robotica medica. Ricercatori della Johns Hopkins University e della Stanford University hanno recentemente addestrato un sistema robotico a eseguire interventi chirurgici complessi. Utilizzando video di procedure mediche, i robot hanno raggiunto un livello di abilità comparabile a quello dei chirurghi umani, aprendo la strada a nuove applicazioni nel settore sanitario.