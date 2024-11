Nei mesi scorsi si è fatta strada una nuova voce per la quale gli iPhone 17 accoglieranno una nuova opzione chiamata Air (o Slim). Il dispositivo si distinguerà dagli altri modelli per il design particolarmente sottile e compatto ma non sono previsti ulteriori dettagli innovativi rispetto ai modelli che andranno a costituire la prossima generazione di iPhone. Fa discutere, infatti, la notizia per cui il costo finale sarà decisamente alto rispetto alle varianti Pro. Non passa però inosservata l’idea che Apple possa lavorare a un prodotto del genere, soprattutto ai rivali come Samsung, che sembra infatti già impegnata nella messa a punto di un Samsung Galaxy S25 particolarmente sottile da inserire all’interno della prossima serie di top di gamma Galaxy S.

Samsung vuole sfidare Apple con un Galaxy S25 sottilissimo

Un recente rapporto riporta il numero di serie di un inedito Galaxy S25 che dovrebbe corrispondere alla versione tramite la quale Samsung mira a sfidare Apple e il suo presunto iPhone 17 Air. Pur scarseggiando le informazioni riguardanti questa quarta versione del top di gamma di Samsung, le informazioni emerse fino a questo momento fanno riferimento a un dispositivo che si distinguerà per il suo design ultra sottile.

Samsung potrebbe così anticipare Apple, che come sempre rilascerà i suoi prossimi iPhone nel mese di settembre 2025. L’idea dell’azienda sudcoreana sembra essere quella di conquistare una porzione non indifferente di utenti tramite un dispositivo inedito che sfiderà apertamente il prossimo iPhone.

Qualora si rivelasse azzeccata l’ipotesi emersa in rete, tra sole poche settimane potrebbero aumentare le informazioni riguardanti il dispositivo Samsung. Presto avremo quindi modo di conoscerne i dettagli e osservare qualche immagine ancor prima del suo debutto ufficiale che, come suggerito dalle più recenti voci, dovrebbe avvenire entro il 23 gennaio.

In precedenza, il lancio della nuova serie Galaxy S era stato fissato al 5 gennaio ma tre esperti hanno smentito l’informazione indicando il 22 e il 23 settembre come date nelle quali Samsung avrebbe intenzione di tenere il suo Galaxy Unpacked.