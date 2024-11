L’esistenza della famiglia Redmi K80 è stata ufficializzata da parte del produttore ma l’azienda non ha condiviso una data di lancio ufficiale. L’unica certezza al momento è che i due device che comporranno la serie saranno presentati entro la fine dell’anno.

Tuttavia, considerando che mancano poche settimane alla fine dell’anno, possiamo provare ad immaginare quale sarà la scheda tecnica di Redmi K80 e della versione Pro. Una certezza ce la offre direttamente il produttore, confermando che i device sono pensati per garantire la miglior qualità visiva possibile.

Dal punto di vista hardware, invece, ci aspettiamo che i due dispositivi si potranno configurare come dei flagship che ambiscono a conquistare la fascia alta del mercato. Considerando questa ambizione, i Redmi K80 non potranno che essere spinti dai due migliori SoC in circolazione.

Iniziano a trapelare i primi dettagli sulla scheda tecnica della famiglia Redmi K80, SoC Snapdragon 8 e fotocamera principale da 50MP

Per la variante base, ci aspettiamo la presenza dal SoC Snapdragon 8 Gen 3. Sebbene non si tratti dell’ultimo chipset realizzato da Qualcomm, le prestazioni saranno comunque elevate e in grado di coprire tutti i principali task che gli utenti svolgeranno nel corso della giornata. Sul Redmi K80 Pro, invece, troverà spazio lo Snapdragon 8 Elite. Questa scelta permetterà di garantire le massime prestazioni attualmente disponibili nel settore mobile.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo delle differenze tra il modello base e la versione Pro. In particolare, il Redmi K80 potrà contare su una tripla ottica composta da una fotocamera principale da 50MP, una lente ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 20MP ottimizzata per i selfie e le videochiamate.

Per quanto riguarda il modello Pro, il numero di ottiche resta invariato ma cambiano i sensori. La fotocamera principale da 50MP sarà affiancata da una lente ultrawide da 32 MP e un teleobiettivo da 50MP. Invariata la fotocamera frontale da 20MP.

Passando alla batteria, per il K80 Pro sembra quasi certa una unità da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W con cavo e a 50W in modalità wireless. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire ulteriori dettagli.