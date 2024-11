Entro la fine del mese il produttore tech Xiaomi terrà un evento durante il quale annuncerà in veste ufficiale diversi dispositivi. Due di questi saranno a marchio Redmi, ovvero i prossimi smartphone top di gamma Redmi K80 e Redmi K80 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Experience More ha rivelato tramite un post su Weibo quelle che sembrano essere le presunte specifiche di entrambi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi K80 e Redmi K80 Pro, noto leaker rivela le presunte specifiche

In queste ultime ore sono trapelate in rete quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Redmi K80 e Redmi K80 Pro. Il leaker in questione è noto come Experience More e ha pubblicato un apposito post sul social cinese Weibo.

Partiamo analizzando il primo modello, ovvero Redmi K80. Secondo quanto rivelato, dal punto di vista prestazionale a bordo ci sarà il potente processore Snapdragon 8 Gen 3. La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un display dai bordi piatti con una risoluzione pari a 2K. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre la selfie camera dovrebbe essere da 20 MP. La batteria dovrebbe poi avere una capienza di 6500 mah con ricarica rapida da 90W.

Passiamo ora al modello più prestante, ovvero il prossimo Redmi K80 Pro. Dal punto di vista prestazionale, questo modello potrà invece vantare la presenza di un processore estremamente prestante, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Il comparto fotografico, questa volta, disporrà di un sensore grandangolare da 32 MP, il sensore ISOCELL KD1. Dovrebbe essere sempre presente un sensore fotografico principale da 50 MP e troveremo inoltre un sensore teleobiettivo da 50 MP da 2.6x. La batteria montata a bordo, in questo caso, dovrebbe essere pari a 6000 mah con ricarica rapida da 120W e ricarica wireless da 50W.