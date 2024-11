GOVE: il futuro delle auto volanti prende il via

L’auto volante GOVE, presentata da GAC alla China International Aviation and Aerospace Exhibition, è un passo concreto verso il futuro della mobilità. Durante l’evento il veicolo ha eseguito una dimostrazione di decollo. L’auto volante alzandosi dal suolo ha confermato la sua capacità di combinare tecnologie avanzate con un design tutto nuovo. Ma di cosa si tratta? È un’auto volante completamente elettrica. Essa è stata progettata per operare sia a terra che in aria. Una creazione che potrebbe creare un mondo alla “Futurama” prima o poi.

Lo scorso marzo, GOVE ha sorvolato il Central Business District di Guangzhou, segnando il suo primo volo urbano a bassa quota. Inoltre, l’11 settembre, GAC ha ricevuto il certificato speciale di volo per velivoli senza pilota dall’Aviazione Civile Cinese. Un segnale chiaro che il progetto sta superando le sfide regolamentari. Riuscirà GOVE a rendere l’auto volante una realtà quotidiana?

Tecnologia e prospettive di mercato per l’auto volante

La vera forza di GOVE sta nella sua versatilità. Grazie a un telaio intelligente, la cabina di volo può separarsi per trasformarsi in un veicolo terrestre o aereo. Il telaio funge anche da stazione di ricarica mobile, garantendo autonomia e precisione negli spostamenti. La cabina dell’auto volante utilizza un sistema multi-rotore con 12 eliche, progettato per ottimizzare la sicurezza e l’efficienza. Dal 2023, sono stati condotti oltre 400 test di volo, dimostrando la capacità del veicolo di adattarsi alle sfide operative. Il mercato dell’economia a bassa quota, secondo le stime, raggiungerà 1,5 trilioni di yuan entro il 2025. GAC punta a lanciare operazioni pilota già nel 2027, mirando alla Greater Bay Area. La domanda sorge spontanea: il futuro delle città sarà nei cieli?

Con i principali produttori cinesi, come Xpeng e Geely, pronti a investire, il panorama appare promettente. GOVE, con il suo design innovativo, potrebbe trasformare un’idea ambiziosa in un’opzione concreta. La mobilità aerea urbana non è più solo un sogno. Tutto quello che per anni ci è sembrato un mero sogno ora, con lavoro, diverrà realtà. In leggero ritardo rispetto le previsioni di “Ritorno al futuro”, le auto volanti arriveranno presto?