Ninkear è un’azienda di elettronica di consumo relativamente recente, lanciata nel corso del 2020, si è contraddistinta nel mercato con il suo obiettivo di mettere a disposizione la massima qualità al minor prezzo per tutti i consumatori. Tra i tanti modelli di laptop attualmente in commercio, in quest’ultimo mese abbiamo avuto l’occasione di provare in maniera approfondita il Ninkear A15 Pro, un dispositivo appartenente alla fascia media, ma con alcune peculiarità che gli permettono di distinguersi dalla massa. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, oltre al Ninkear A15 Pro sono presenti anche l’adattatore di alimentazione, per il collegamento alla presa a muro, ed il manuale d’istruzioni. I materiali scelti per la sua realizzazione puntano fortemente sull’eleganza, il design è moderno, accattivante alla vista e al tocco, con una finitura opaca che gli permette di non trattenere eccessivamente le impronte, né di sporcarsi troppo facilmente. E’ un prodotto estremamente resistente, essendo comunque realizzato con uno chassis in metallo, duraturo nel tempo, oltre che capace di resistere ad urti e graffi. L’occhio vuole la sua parte, e con il modello recensito non resterete per nulla delusi, molto bella la colorazione argento con la presenza del logo sulla parte superiore del coperchio.

La portabilità è complessivamente molto buona, il prodotto raggiunge dimensioni di 35,6 x 23,2 x 2,3 centimetri (scende a 1,9 centimetri nel punto più sottile), con un peso di 1,81 kg. Rispetto alla media sul mercato, non possiamo assolutamente lamentarci, a tutto questo va aggiunto il peso (eventualmente se desiderate portarlo con voi) dell’alimentatore da 3,25A di 157 grammi. La procedura di apertura non si riesce a completare con una sola mano, tuttavia le cerniere funzionano bene, sono sufficientemente solide e resistenti, permettono di raggiungere varie angolazioni, bloccando saldamente il display.

Specifiche tecniche

Il pannello è da 15,6 pollici, un IPS LCD classico con risoluzione 1920 x 1080 pixel (FullHD), 141 ppi e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Le cornici sono sottilissime, solo 5 millimetri, con un’area di visualizzazione di 344,22 x 193,62 millimetri, paradossalmente uguale ad un 16 pollici, date appunto le cornici più ridotte. La luminosità massima è di 220 cd/m2, più che sufficiente per l’utilizzo in ogni ambiente, un po’ meno sotto la luce solare diretta, gli angoli di visione sono di 80 gradi da ogni lato, ma tutto viene impreziosito dalla possibilità di ruotare il display fino a 180 gradi. In altre parole questi si appiattisce direttamente sul piano di lavoro, estendendo l’utilizzo del notebook anche a chi vi circonda, sebbene va ricordato non essere touchscreen. Qualitativamente, con il suo rapporto in 16:9, presenta dettagli e nitidezza buoni, i colori sono precisi, con copertura del 45% della gamma NTSC, e tutti i soliti “difetti” di un qualsiasi IPS LCD, quindi neri non profondi. La fluidità, come vi abbiamo accennato poco sopra, è standard a 60Hz, più che attesa in questa fascia di prezzo.

Il processore è un AMD Ryzen 5 6600H, esa-core con frequenza di clock a 4,5GHz, smart cache di 16MG, accoppiato con una scheda grafica AMD Radeon 660M, frequenza grafica 1900Mhz, saldata direttamente sulla scheda madre. Quest’ultima dicitura sta a significare che non potrà in nessun modo essere sostituita o rimpiazzata; la configurazione termina con 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz (più veloce dell’80% rispetto alla DDR4 a 2600MHz) ed una memoria interna di 1TB su SSD PCIe 3.0. E’ bene sapere che la RAM è suddivisa in due slot da 16GB, mentre è disponibile uno slot libero per l’espansione dell’SSD.

I passi in avanti compiuti con questo SoC sono notevoli, infatti supporta 12 threads, un punteggio di 21702 (contro i 134790 del 4600U), un TDP di 45W ed una frequenza della scheda grafica di 1900MHz, contro i 1500MHz del precedente. Ciò si tramuta in una buona risposta alle sollecitazioni, in termini di prestazioni generali, non è un notebook pensato per il gaming in alta definizione, ma che saprà accompagnarvi nella maggior parte delle operazioni richieste, anche montaggio video ed un pochino di editing fotografico. Le ventole di raffreddamento si accendono molto raramente, è abbastanza silenzioso, mentre la dissipazione del calore è eccellente, potendolo utilizzare senza problemi anche poggiato sulle gambe.

Appena sopra il display è stata inserita una fotocamera da 2 megapixel, capace di registrare video in FullHD. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di una soluzione di questo tipo, pronta a restituire dettagli e colori molto buoni, con anche una eccellente sfocatura dello sfondo. Nella scocca si possono trovare due altoparlanti, con un volume massimo più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti, una buona nitidezza e dettaglio; le frequenze basse sono sufficientemente rispettate, non sono troppo corpose, ma in linea con le aspettative. Il microfono, utilizzato per le videoconferenze, non restituisce una voce eccessivamente metallica, mantenendo discreto il dettaglio generale.

Connettività e Batteria

La connettività fisica si distribuisce sui bordi del Ninkear A15 Pro, nello specifico possiamo trovare 2 porte USB-C, 2 porte USB 3.0, una HDMI classica, un jack da 3,5mm per le cuffie ed anche uno slot per la microSD. A conti fatti l’azienda ha aggiunto davvero tutto il necessario per cercare di soddisfare il più possibile le aspettative dei consumatori, riuscendo appieno nel suo intento. In termini di connessione wireless, invece, sono presenti bluetooth 5.0 e WiFi 6 dual-band (802.11ax), per una velocità massima di connessione di 1.2Gbps. Quest’ultimo valore deve essere inteso come supporto alla massima banda disponibile, ovvero se fosse disponibile una banda a 2.5Gbps, il dispositivo non potrebbe andare oltre agli 1.2Gbps di cui vi abbiamo appena parlato; al contrario, con una banda gigabit, idealmente il notebook la potrebbe utilizzare tutta.

La batteria è un componente, non removibile, da 4700mAh (54.29Wh), capace di garantire una buonissima autonomia generale, pari a circa 6 ore di utilizzo continuativo. Va ricordato che tali numeri sono indicativi poiché dipendono direttamente da molteplici fattori, come ad esempio le attività svolte durante la fase di test, la luminosità del display e similari. All’interno della confezione potete trovare il cavo di ricarica, con alimentatore da 100W e connettore USB-C.

Tastiera e Touchpad

La tastiera è completamente retroilluminata a led singolo di colore bianco (non è RGB), e luminosità regolabile manualmente dall’utente. I tasti sono distanziati correttamente tra di loro, la corsa è minima, ma non arreca alcun fastidio con le lunghe sessioni di digitazione a cui potreste effettivamente andare in contro un fase di utilizzo. La dimensione dei keycap è adatta sia a dite esili che tozze, il layout è USA. Osservando da vicino la tastiera notiamo la presenza, in alto a destra, del sensore per le impronte digitali, in questo modo l’utente può registrarle su Windows 11 Home, ed accedere rapidamente al sistema senza digitare la password. Il suo funzionamento è adeguato, riconoscendo rapidamente l’impronta, senza particolari difficoltà.

Il touchpad ha dimensioni di 130 x 82 millimetri, è posto esattamente al centro della parte inferiore, supporta multitouch e pressione. Funzionalità standard, senza difetti particolari da segnalare, è sensibile al punto giusto, non richiede una pressione eccessiva per accedere direttamente al tocco, la superficie non è scivolosa e precisa.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Ninkear A15 Pro è il notebook perfetto per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto da utilizzare per la maggior parte delle operazioni lavorative, come navigazione, avvio di applicazioni standardizzate, gaming non troppo spinto, videoconferenze (data l’eccellente webcam) o montaggio video/editing fotografico (entro certi limiti), il tutto condito con una più che discreta autonomia, il che permette di utilizzare il dispositivo anche lontano da una presa a muro. Il sistema operativo è Windows 11, senza alcuna personalizzazione grafica, la tastiera permette lunghe sessioni di digitazione, impreziosite dalla presenza del riconoscimento delle impronte. Di difetti importanti non ce ne sono, se proprio annoveriamo solamente una luminosità massima non adattissima all’utilizzo sotto la luce solare diretta, e tutte le limitazioni legate alla natura IPS LCD del pannello stesso.

Il prodotto può essere acquistato direttamente su Aliexpress ad un prezzo di listino di 1708 euro, oggi scontato a soli 580,72 euro, con consegna in tempi brevissimi e spedizione a domicilio dal magazzino sito in Spagna (si stima in 5/10 giorni). La spedizione è completamente gratuita, i metodi di pagamento accettati sono i canonici, tra cui troviamo appunto le principali carte di credito e PayPal. Eventualmente l’utente può decidere di rateizzare il pagamento in 3 rate, senza dover pagare alcun tipo di interesse. La garanzia è al solito di 2 anni, con piena copertura di qualsiasi difetto di fabbrica che si potrebbe eventualmente riscontrare in fase di utilizzo, questa non comprende, come era lecito immaginarsi, i danni che lo stesso utente potrebbe causare al prodotto stesso.