L’app mobile di YouTube ha attraversato diverse modifiche nell’ultimo periodo, e una delle novità principali riguarda l’aggiornamento del miniplayer. Alcuni utenti Android, infatti, hanno notato il ritorno del vecchio miniplayer dopo un periodo in cui sembrava rimosso, suggerendo una modifica da parte della piattaforma. In aggiunta, YouTube ha introdotto una modifica che coinvolge la barra inferiore dell’app, dove le icone sono state ridisegnate per dare un nuovo look all’interfaccia.

Ecco le novità

Le nuove icone fanno parte di un aggiornamento lato server della versione 19.45 dell’app. Nonostante il cambiamento non sia fin da subito evidente, con attenzione si può notare che quattro delle cinque icone della barra inferiore hanno subito modifiche nel design. Il pulsante “+”, ad esempio, si trova ora all’interno di un cerchio grigio senza un contorno evidente. L’icona Home, invece, mostra una facciata più definita, mentre l’icona Iscrizioni ha ora angoli più arrotondati e una singola pila di contenuti anziché più pile. L’icona degli Shorts rimane sostanzialmente invariata, con solo il contorno leggermente enfatizzato. Nessun cambiamento per l’icona di Tu, che continua a mostrare l’avatar dell’utente, almeno per il momento.

Un’altra leggera ma importante modifica riguarda le scorciatoie dell’app YouTube, attivabili premendo a lungo l’icona dell’app sullo schermo del telefono. L’opzione Esplora è scomparsa, lasciando solo Shorts, Cerca e Iscrizioni. Qui le icone di Shorts e Iscrizioni sono state aggiornate per riflettere lo stile outline, mentre l’icona delle Iscrizioni all’interno del menu conserva ancora il vecchio design a pile multiple. Una piccola problematica che il team di YouTube risolverà probabilmente con un futuro aggiornamento.

Gli aggiornamenti di YouTube sembrano orientati a semplificare l’interfaccia e a migliorare l’esperienza utente, puntando a un design più pulito e moderno. Per molti, si tratta di cambiamenti quasi impercettibili, ma che contribuiscono a rendere l’app più coerente con le attuali tendenze di design. YouTube non ha ancora annunciato ufficialmente se e quando queste modifiche saranno estese a tutti i dispositivi, ma sembra chiaro che la piattaforma stia sperimentando e cercando di migliorare la navigabilità generale, anche e soprattutto in seguito ad alcune problematiche degli ultimi tempi.