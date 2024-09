Ninkear N16 Pro: il laptop con display 2.5K nella nostra recensione

Il Ninkear N16 Pro si presenta certamente come un notebook di fascia alta pensato sia per i professionisti che per i semplici appassionati del mondo della tecnologia. In breve, chi cerca prestazioni elevate, può trovarle in un design elegante e funzionale, il tutto dato anche dal display eccezionale.

l display da 16 pollici del laptop in questione è un vero punto di forza: è dotato di una risoluzione in 2.5K a 2560×1600 pixel e di un rapporto di visualizzazione in 16:10. Questo pannello è inoltre dotato di un totale di ben oltre 4 milioni di pixel, il doppio rispetto a un display Full HD. Proprio per questo le immagini sono molto più dettagliate e nitide. La maggiore densità di pixel e la resa cromatica di prim’ordine rendono questo laptop perfetto per i professionisti dell’editing video e della progettazione grafica. Esatto: le sue caratteristiche sono eccezionali a tal punto da permettere un utilizzo professionale senza precedenti.

La frequenza di aggiornamento è un altro fiore all’occhiello in quanto con ben 165Hz questo notebook riesce a distinguersi ampiamente dai modelli tradizionali. Rispetto ai comuni schermi da 60Hz, il display ad alta frequenza del N16 Pro offre un’esperienza visiva molto più fluida. Tutto questo non va ad impattare sul consumo energetico. Abbiamo notato una notevole riduzione dei lag dello schermo e inoltre anche starci tante ore non costa nulla: gli occhi sembrano affaticarsi molto meno rispetto agli schermi tradizionali. Tutto questo dunque migliora sia l’efficienza che il comfort durante le sessioni ad uso prolungato.

Specifiche tecniche al top, ci pensa Ninkear

Il cuore pulsante di questo Ninkear N16 Pro è rappresentato certamente dal suo processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione. Questo chip è dotato di ben 10 core e 16 thread, in grado di raggiungere una frequenza massima pari a 4,9 GHz. Questa CPU consente dunque di avere delle prestazioni eccezionali, sia per attività ad alto carico, come può essere ad esempio l’editing video di cui noi facciamo tanto utilizzo, sia per quella che è la progettazione grafica. Non male anche con i giochi, e qui il merito è della memoria RAM, che è in grado di supportare fino a 64 GB. Questo aspetto dunque lo rende ideale per gestire applicazioni pesanti senza alcun tipo di rallentamento. È quindi assicurata la grande efficienza in ogni contesto lavorativo. Questo modello in particolare è dotato di una memoria RAM dual Channel da 32 GB.

Per quanto riguarda invece la memoria interna, nessun problema: avete tanto spazio grazie ad 1 TB di SSD. La possibilità di estendere questo componente è davvero eccezionale: si può arrivare fino a 4 TB. Ottima anche la batteria in sé, che aiutata dal processore e da tutte le altre componenti, riesce a consentire diverse ore di schermo. La ricarica avviene in Fast Charge con Type-C a 65W.

Sistema di raffreddamento e connettività al top

Il nuovo N16 Pro è disponibile con un doppio sistema di raffreddamento interno a due ventole e con condotti in rame. Grazie a questo design, si può avere un computer che non va mai in surriscaldamento e soprattutto in silenzio, siccome le ventole sembrano quasi non esistere.

In termini di connettività questo prodotto di Ninkear è dotato del WiFi 6, che rappresenta un miglioramento netto rispetto alla generazione precedente che era infatti dotata del WiFi 5. C’è dunque un chiaro incremento della velocità di trasmissione che tocca il 274% in più. L’algoritmo 802.11ax di ultima generazione non solo va a migliorare la velocità, ma anche l’efficienza energetica e la stabilità della connessione. Tutto ciò porta ad una notevole riduzione della latenza per un’esperienza utente più fluida, soprattutto in ambienti di rete congestionati.

Conclusioni