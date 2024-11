Tante serrature smart sono in promozione su Amazon e sul sito ufficiale, con prezzi fortemente più bassi del normale, capaci di ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere. Acquistare un prodotto di questo tipo rende l’accesso all’abitazione molto più facile e rapido, con buone possibilità di personalizzazione, e soprattutto la possibilità di sfruttare schede RFID per facilitare l’accesso di altre persone, non in possesso del codice di sblocco della serratura. Altri aspetti positivi sono legati alla gestione diretta da mobile, tramite l’applicazione dedicata, con visione del file log con il quale tenere traccia di tutte le aperture.

Di modelli di serrature elettroniche smart ne esistono di svariati tipi, sul sito ufficiale (e su Amazon) potete trovare una selezione di offerte speciali sui prodotti Welock, per i quali è previsto uno sconto di base, applicato in automatico dall’e-commerce, a cui si aggiunge una riduzione ulteriore tramite codice da applicare nella pagina di riepilogo dell’ordine. Vediamoli meglio da vicino.

Welock: le offerte sul sito

RUILON Serratura Combinazione Intelligente, Sblocco Bluetooth e APP, IP 65 Serratura Elettronica per porte interne, per porte di 50-100 mm di spessore, le sue dimensioni estremamente ridotte offrono la possibilità di installarlo praticamente dovunque (raggiunge 18,5 x 4,5 x 4 centimetri). Supporta la connessione WiFi, ma per il suo corretto funzionamento è necessario un Wifibox, da acquistare separatametne. – CODICE: PBL31ADA – PREZZO: 89 euro al posto di 119 euro – LINK.

RUILON Sicurezza Impronta Digitale con WIFI e RFID Card, Bluetooth, Serrature Elettronica Facile da Installare, Smart Lock Impermeabile con grado di protezione IP65. Di dimensioni 17,5 x 4,5 x 4,5 centimetri, è realizzato in acciaio inossidabile e leghe di zinco, permette l’apertura biometrica, con il posizionamento del dito (registrato in precedenza), direttamente sulla parte superiore del prodotto stesso – CODICE: BF57- PREZZO: 132 euro al posto di 189 euro – LINK. Allo stesso prezzo è possibile acquistarlo su Amazon, applicando il codice TOUCH41ADA, premendo il seguente link.

RUILON Serratura elettronica Smart Door Lock Cilindro Password,Bluetooth e scheda RFID, Serratura smart livello di impermeabilità IP65. L’utente ha la possibilità di aggiungere una password amministratore e 9 personali, oltre a ben 20 smart card differenti (allo stesso modo è possibile aggiungere password temporanee illimitate), installazione estremamente semplificata ed adatta a tutti gli utenti – CODICE: BF40- PREZZO: 109 euro al posto di 149 euro – LINK. Allo stesso tempo si può anche acquistare su Amazon, ad un prezzo di 119 euro, con il codice PCB41ADA, al seguente link.

RUILON Serratura elettronica con scheda RFID Bluetooth WiFi per cilindro regolabile da 30 a 70 mm, serratura elettronica, serratura per porta, impronta digitale. Le sue dimensioni sono di 15 x 4 x 4 centimetri , supporta fino a 100 memorie di impronte digitali, di cui 3 con funzione di amministratore, sono incluse 3 schede RFID (fino a 20 supportate) e può essere collegato alla rete WiFi con WiFibox – CODICE: BF57 – PREZZO: 132 euro al posto di 189 euro – LINK. Potete anche acquistarlo su Amazon ,al prezzo di 132 euro , applicando il codice ADASECB51 , al seguente link.

Tutti i prodotti elencati sono spediti direttamente da Welock o su Amazon, con consegna a domicilio in tempi decisamente brevi, e possibilità di approfittare della garanzia legale della durata di 24 mesi, capace di coprire ogni eventuale difetto di fabbrica.