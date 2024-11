Google ha ufficialmente annunciato che smetterà di pubblicare qualsiasi tipologia di annuncio politico nell’Unione Europea a partire dal prossimo ottobre 2025, la comunicazione è arrivata direttamente sul blog ufficiale dell’azienda ed è una risposta al nuovo Regolamento sulla trasparenza e il target della pubblicità politica dell’Unione Europea.

Troppo rischioso e vago

La motivazione che ha spinto Google a prendere questa decisione riguarda il fatto che la definizione di Pubblicità politica presente all’interno del regolamento è troppo ampia e solleva dunque molte preoccupazioni inerenti l’assenza di linee guida chiare a riguardo, ciò costituisce una sfida significativa legata soprattutto alle incertezze legali per gli inserzionisti politici e le piattaforme stesse.

Come se non bastasse oltre a interrompere la pubblicazione di vari contenuti pubblicitari politici, Google bloccherà su YouTube l’inserzione di annunci politici a pagamento nell’Unione Europea, si tratta di decisioni che Google ha già preso in passato a causa di regolamenti simili, alcuni esempi sono il Canada, la Francia e il Brasile.

Questa situazione si inserisce all’interno di un contesto che vede l’Unione Europea esaminare attentamente le pratiche pubblicitarie di Google non a caso già nel 2019 l’azienda ha evitato per poco sanzioni legate a pratiche pubblicitarie ritenute abusive mentre lo scorso anno è stata addirittura accusata di violazioni antitrust.

Inutile stare a dire che la decisione di Google potrebbe avere e probabilmente avrà un impatto significativo sulle campagne politiche all’interno dell’Unione Europea, queste ultime dovranno infatti utilizzare canali di comunicazione alternativi per raggiungere gli elettori, nonostante ciò però il contraccolpo positivo potrebbe essere legato al fatto che ciò diminuirà la disinformazione inerente la politica sulle piattaforme di Google, quindi tutto sommato si tratta di una decisione che potrebbe diminuire la quantità di informazione circolante in favore, però della qualità, dal momento che non si potrà più fare un uso sconsiderato delle inserzioni e bisognerà ingegnarsi con metodi diversi.