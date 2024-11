In occasione del Black Friday, HoMobile propone una tariffa davvero conveniente. Soprattutto per chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Fino al 2 dicembre 2024, sarà infatti possibile attivare un piano che include minuti e SMS illimitati, oltre a ben 100GB di traffico dati in 4G. Tutto ciò al costo di soli 4,99€ al mese. La promozione consente di navigare a una velocità fino a 60Mbps, con la possibilità di aggiungere il 5G per 1,29€ in più al mese. Così da rendere l’offerta ancora più allettante per chi cerca una connessione rapida e conveniente.

HoMobile: come attivare la promo e gli operatori compatibili

I costi di attivazione sono contenuti. Si parla infatti di 9€ per la SIM, che può essere richiesta anche in versione eSIM con un pagamento unico di 1,99€. In più, sarà richiesta una prima ricarica di 5€, che verrà scalata per il primo mese di abbonamento. Non manca il vantaggio del roaming zero, che permette di utilizzare fino a 5,3GB in Europa senza tariffe aggiuntive.

L’attivazione della promo è semplice e disponibile in diverse modalità. Ovvero, online, con la SIM inviata a casa, o in edicola, in cui sarà possibile ritirarla pagando direttamente in contanti o con carta. Chi preferisce l’eSIM può completare l’attivazione completamente online. Questa promozione è riservata a chi proviene da vari operatori virtuali. Tra cui Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Fastweb, tra gli altri.

Insomma, con questa offerta, HoMobile si presenta come una scelta interessante per chi cerca un piano economico ma con un’ottima qualità della rete. Grazie alla copertura Vodafone, gli utenti possono contare su una connessione stabile, perfetta anche per chi viaggia all’estero. La tariffa, dunque, risulta particolarmente conveniente per chi desidera cambiare gestore senza rinunciare alla qualità dei servizi inclusi. Se siete interessati a conoscere ulteriori dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ azienda o rivolgervi direttamente a un negozio fisico di vendita autorizzato.