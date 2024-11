La casa automobilistica BMW da tempo sta lavorando al fine di ottimizzare le proprie strategie di vendita con l’inclusione di nuovi modelli innovativi. Come sappiamo, la maggior parte delle case automobilistiche sono impegnate verso una transizione all’elettrico. A tal proposito non possiamo non ricordare che durante il prossimo anno BWM punta a raggiungere nuovi importanti obiettivi.

Non a caso, infatti, i progetti inclusi nella strategia di elettrificazione sono del tutto interessanti, tanto da attirare l’attenzione di tutti gli appassionati del settore automotive. Il 2025 sarà proprio l’anno del debutto della piattaforma Neue Klasse. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sui futuri progetti del marchio tedesco tra cui proprio la BMW iX3.

BMW: le immagini della iX3

Nel corso del 2025 il modello che rappresenterà il grande cambio di strategie del marchio sarà proprio la iX3. Secondo quanto diffuso, la casa automobilistica prevedere di portare al debutto questo nuovo veicolo nel corso della seconda metà del 2025. Quel che sappiamo, per il momento, è che la nuova iX3 si contraddistinguerà per essere un modello del tutto inedito.

Non a caso, infatti, i brevetti diffusi nei giorni scorsi ci consentono di avere un’idea più o meno chiara di quello che sarà il design del nuovo mezzo. Un design che, dunque, sarà differente dall’attuale generazione. Non passa nel niente inosservata la presenza del doppio rene, più piccolo però se paragonato a quello della X3. Inoltre, la presenza di linee morbide e per certi versi spigolose contraddistinguono il nuovo veicolo anche se non è difficile trovare dettagli del tutto identificativi delle icone del marchio tedesco. Le immagini diffuse sul web non ci consentono purtroppo di conoscere dettagli in merito agli interni. Non ci resta dunque che attendere ulteriori notizie e aggiornamenti per scoprire tutte le caratteristiche che andranno a contraddistinguere la nuova iX3. Come anticipato, sarà proprio questo il veicolo che porterà al debutto la piattaforma Neue Klasse.