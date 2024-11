Nelle scorse ore è emersa l’indiscrezione che la famiglia Galaxy S25 potrebbe arrivare in tutto il mondo dotata del chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Questa versione personalizzata del System-on-Chip Qualcomm consente di raggiungere frequenze operative più alte.

Sulla carta, il vantaggio di un clock più veloce è la possibilità di ottenere prestazioni migliori rispetto alla versione standard. Tuttavia, i primi test benchmark registrati dal Galaxy S25 con SoC “for Galaxy” non ha impressionato.

I punteggi ottenuti su Geekbenk risultato più basi della versione non overcloccata dello Snapdragon 8 Elite. Il divario prestazionale è talmente elevato da sembrare addirittura due chipset provenienti da generazioni hardware diverse.

Samsung potrebbe aver scelto un approccio più conservativo per l’utilizzo del Snapdragon 8 Elite for Galaxy sui prossimi Galaxy S25

Non essendo disponibili informazioni più precise e dettagliate, possiamo solo ipotizzare quale sia il motivo di tali risultati. Considerando queste differenze, non possiamo che pensare che Samsung stia eseguendo dei test e che, quindi, il SoC Qualcomm non sia stato utilizzato al massimo della potenza disponibile.

Tuttavia, nonostante le prestazioni sulla carta maggiorate, storicamente i punteggi ottenuti dai device Samsung sono sempre stati inferiori a quelle dei competitor. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà del produttore coreano di massimizzare l’efficienza piuttosto che le prestazioni pure.

Il brand adotterebbe un utilizzo più conservativo dei core che compongono il SoC, bilanciando la fluidità e l’esperienza utente con un’autonomia maggiore della batteria. Il vantaggio di questo approccio è anche quello di avere un chipset che scalda meno e che non deve essere raffreddato tramite imponenti sistemi di scambio termico. La conseguenza diretta di questa situazione è la mancanza di un sistema di dissipazione attiva con ventole e camere di vapore, pesanti ed ingombranti.

Non resta che attendere maggiori dettagli da parte di Samsung o di fonti vicine all’azienda per scoprire la scheda tecnica completa e definitiva dei prossimi Galaxy S25.