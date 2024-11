TikTok punta sull’intelligenza artificiale per conquistare gli inserzionisti, introducendo il Symphony Creative Studio, uno strumento avanzato pensato per semplificare la creazione di video pubblicitari. Questo tool innovativo permette alle aziende di generare contenuti sofisticati in modo automatico, partendo da una semplice descrizione del prodotto. Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile aggiungere avatar virtuali che parlano del prodotto, tradurre i messaggi in diverse lingue e persino includere il doppiaggio automatico. Inoltre, lo strumento consente di creare più versioni dello stesso annuncio o di rielaborare contenuti già esistenti, rendendoli più adatti al formato della piattaforma.

La collaborazione tra TikTok e Getty Images

Una delle principali novità è la collaborazione con Getty Images, che mette a disposizione un vasto archivio di immagini e video di alta qualità per supportare la creazione di contenuti accattivanti. Gli inserzionisti possono ora accedere a milioni di risorse visive con licenza commerciale, ideali per campagne pubblicitarie su misura. Getty Images, già nota per il suo generatore di immagini AI lanciato nel 2023, ha lavorato con aziende di rilievo come Nvidia e Picsart per garantire che i contenuti creati siano sicuri e utilizzabili a fini commerciali. Ora, con l’integrazione su TikTok, le potenzialità per gli inserzionisti si ampliano ulteriormente.

Il Symphony Creative Studio mira a rivoluzionare il modo in cui vengono realizzati gli annunci, rendendo la pubblicità più accessibile, dinamica e personalizzata. La piattaforma offre agli inserzionisti strumenti avanzati per catturare l’attenzione del pubblico, sfruttando sia la potenza dell’intelligenza artificiale sia la qualità delle risorse visive di Getty. Con questa mossa, TikTok rafforza la propria posizione come una delle principali piattaforme pubblicitarie digitali, offrendo alle aziende un modo innovativo ed efficace per interagire con il pubblico.

Grazie alla combinazione di tecnologia all’avanguardia e contenuti di alta qualità, la creazione di video pubblicitari diventa più rapida e intuitiva, consentendo alle aziende di sfruttare al meglio le potenzialità del social network. Questo strumento rappresenta un passo avanti nella strategia di TikTok per attrarre sempre più investimenti pubblicitari e consolidare il suo ruolo nel panorama del digital marketing.