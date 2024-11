Samsung Galaxy S25: la serie potrebbe arrivare prima del previsto

Tra gli eventi più attesi del prossimo anno c’è sicuramente quello che vedrà arrivare i nuovi top di gamma di Samsung. L’intera linea Galaxy S25 comporterà un nuovo sbilanciamento sul mercato, con gli utenti che dunque valuteranno, oltre ai nuovi iPhone 16, anche i prodotti del colosso sudcoreano. Si preannuncia una grande battaglia ma nel frattempo tutti vorrebbero sapere con certezza quand’è che arriveranno i dispositivi Galaxy.

Secondo quanto riportato, alcune voci avrebbero riferito di un arrivo anticipato. La fonte in questione porta a galla delle notizie secondo le quali Samsung vorrebbe rilasciare i suoi nuovi Galaxy S25 durante la prima settimana di gennaio 2025. Ad essere sfruttata potrebbe essere la vetrina del CES di Las Vegas, uno degli eventi più grandi per quanto riguarda la tecnologia.

Samsung Galaxy S25 a gennaio e durante i primi giorni: la nuova indiscrezione

A fornire un primo indizio sul lancio anticipato della linea Samsung Galaxy S25 sarebbe stato un rivenditore vietnamita. Questo avrebbe infatti accennato all’apertura dei preordini già dal 5 gennaio. L’inclusione di alcuni voucher di sconto dedicati proprio alla serie S25, avrebbero ancor di più fatto pensare ad un lancio anticipato. Allo stesso tempo deve essere chiaro un aspetto: non esiste al momento una data ufficiale.

La nuova gamma di Samsung arriverà con i modelli S25, S25 Plus e S25 Ultra. Si prevede inoltre che una versione più sottile, ovvero Galaxy S25 Slim, arriverà dopo. I fan di Samsung che attendono queste novità troveranno miglioramenti sia nel design che nelle prestazioni. Si parla di una scocca più sottile per ogni modello e di un design più elegante, come svelato da alcuni render e da modelli in alluminio.

In merito alla potenza, lo spazio sarà riservato quasi esclusivamente al nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mentre alcuni modelli (non S25 Ultra) dovrebbero arrivare con Exynos 2500 o Dimensity 9400.