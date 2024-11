Amazon riserva una piacevole sorpresa a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare Apple watch Series 9, infatti in questi giorni è disponibile una promozione più unica che rara, che abbassa notevolmente la spesa, permettendo così di raggiunger eun prezzo finale tutt’altro che elevato, almeno in confronto al listino originario.

Il modello di cui vi parliamo è il (PRODUCT) RED, ovvero la versione speciale che ogni anno Apple lancia sul mercato, completamente in colore rosso, sia per quanto riguarda la cassa dello smartwatch, che il cinturino in silicone, riuscendo così a distinguersi e differenziarsi dalla massa. La variante proposta prevede una diagonale da 45 millimetri di diagonale, e soprattutto può essere utilizzato anche senza lo smartphone; avete capito bene, il dispositivo viene proposto con supporto all’eSIM, oltre al classico GPS.

Apple Watch Series 9: ecco lo sconto del momento

Apple Watch Series 9 è la precedente generazione di uno degli smartwatch più amati dal pubblico, in aggiunta al fatto che la variante disponibile non è proprio la “base”, ecco che la spesa dell’utente parte giù da un valore più elevato: 519 euro. Fortunatamente in nostro aiuto accorre Amazon con una forte riduzione della spesa da sostenere, fino a scendere ad un valore di 467,10 euro. Premete qui per l’acquisto.

In termini di funzionalità il prodotto non delude per nulla le aspettative dei consumatori, mettendo a disposizione il meglio del meglio, come appunto il monitoraggio del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, oltre alla possibilità di registrare un elettrocardiogramma. Non mancano all’appello ovviamente i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate ed anche tutte le altre funzioni che normalmente troviamo in dispositivi dello stesso tipo.