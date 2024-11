Samsung Galaxy S23 non è un dispositivo antiquato da evitare, ma lo smartphone che al giorno d’oggi può rappresentare il giusto compromesso per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell’azienda sudcoreana, ma non hanno il denaro necessario per acquistare i modelli più costosi.

Il display è ancora oggi uno dei migliori sul mercato, essendo da 6,1 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 1080 x 2340 pixel, una densità di 422 ppi, ma anche refresh rate a 120Hz, che porta a godere di 16 milioni di colori con protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, octa-core che si appoggia alla GPU Adreno 740 per una configurazione che prevede 8GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S23: il prezzo è davvero scontato

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è davvero tutt’altro che elevata, in confronto alle aspettative. Lo smartphone viene proposto con un investimento finale di soli 493 euro, con consegna a domicilio completamente gratuita, oltre che essere totalmente sbloccato. Tale ultima caratteristica gli permette di ricevere senza problemi gli aggiornamenti, rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Se volete acquistarlo vi potete collegare qui.

La parte fotografica è da sempre il fiore all’occhiello dei Samsung Galaxy, anche in questo caso è composta da 3 sensori differenti nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che riesce a scattare ottime fotografie fino ad un massimo di 8165 x 6124 pixel, passando per l’ultragrandangolare da 10 megapixel, ed anche un teleobiettivo 3X. I video raggiungono al massimo gli 8K a 30fps, mentre la batteria è da 3900mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire come insufficiente, ma che permette comunque di raggiungere un più che dignitoso giorno e mezzo di utilizzo continuativo.