Intel ha deciso di eliminare un’opzione su Arrow Lake. Nello specifico, si tratta della possibilità di disattivare la tecnologia DLVR (Digital Linear Voltage Regulator) tramite il BIOS nei nuovi processori della linea. Secondo quanto riportato da Hardwareluxx. Tale funzionalità, originariamente progettata per ottimizzare l’efficienza energetica, era stata resa bypassabile nei modelli precedenti per favorire gli utenti appassionati di overclocking.

La tecnologia DLVR, già introdotta nei processori Raptor Lake, ma disattivata per motivi tecnici, consente una gestione più precisa della tensione per i cluster di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza. Tale approccio mira a ridurre le perdite energetiche, migliorando l’efficienza complessiva del processore.

Intel rimuove la funzione DLVR; ecco perché

Come spiegato dal noto overclocker der8auer sul suo canale YouTube, la tecnologia si dimostra particolarmente utile in scenari come il gaming. In tali contesti, una differenza di 0,3V tra la tensione in ingresso e quella del core può tradursi in una perdita di potenza pari a circa 20W. Eppure, in carichi di lavoro più intensivi, come quelli legati alla produzione, una differenza di 0,4V può causare un consumo energetico aggiuntivo. Nel dettaglio, superiore a 88W.

Con il nuovo microcode 0x112, Intel ha deciso di limitare l’accesso alla disattivazione del DLVR solo a determinati scenari di overclock estremo. Come quelli che prevedono l’utilizzo di raffreddamento a base di azoto liquido. La motivazione ufficiale dell’azienda è prevenire utilizzi accidentali o inappropriati della modalità “power gate“. Quest’ultima potrebbe compromettere le prestazioni o la stabilità del sistema.

Tale modifica implica che la maggior parte degli utenti non potrà più intervenire manualmente sul DLVR tramite il BIOS. La possibilità di bypass sarà riservata solo a profili di overclock avanzati disponibili su schede madri di fascia alta. In molti hanno però criticato tale decisione. Secondo quest’ultimi, Intel avrebbe dovuto lasciare suddetta scelta nelle mani degli utenti.