Molto presto Samsung non c’era sul mercato un nuovo device di fascia medio bassa, parliamo di Galaxy A26 del quale sappiamo relativamente poco ma del quale allo stesso tempo ora grazie a OnLeaks possiamo sapere qualcosa in più, la nota pagina che si occupa di rilasciare notizie online infatti fatto trapelare i disegni CAD dei quali si può evincere qualche dettaglio in più.

Da un paio di anni, come ben sappiamo Samsung sta cercando di uniformare il design dei suoi smartphone in modo da far somigliare tutti i dispositivi alla linea dei top di gamma Galaxy S, Galaxy A26 dovrebbe mantenere la medesima promessa con un design simile a quello di S24, ma con delle piccole differenze, nel dettaglio dovremmo avere i pulsanti fisici leggermente in rilievo rispetto alla scocca laterale.

Caratteristiche tecniche

Per il resto lo smartphone dovrebbe al pari dei top di gamma mantenere posteriormente il comparto fotografico rappresentato da sensori staccati l’uno dall’altro e in basso dovremmo trovare gli altoparlanti, il microfono, la porta USB C di ricarica con però la totale assenza del jack audio, una mancanza certamente importante per gli amanti del Jack da 3,5.

Per il resto dovremmo avere a bordo un display da 6,64 pollici circondato da cornici decisamente spesse e più generose soprattutto sul lato inferiore, per quanto riguarda le dimensioni invece quest’ultime corrisponderanno a 164 × 77,5 × 7,7 mm con lo spessore massimo raggiunto con l’isola fotografica per un totale di 9,7 mm.

Per quanto riguarda invece il cuore del dispositivo, avremo un processore Exynos 1280 con 6 GB di RAM e un’interfaccia grafica basata fin dal lancio su Android 15, per quanto riguarda invece il prezzo quest’ultimo dovrebbe partire da circa 250 €.

Non rimane dunque che attendere per capire come si comporterà nella vita di tutti i giorni questo dispositivo che ricordiamo godrà anche esso della politica di aggiornamenti di Samsung che d’ora in avanti prevederà sei anni di aggiornamenti maggiori garantiti.