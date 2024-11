Una vera e propria offerta shock vi attende in questi giorni su Amazon per l’acquisto di CMF Phone 1, uno smartphone che riesce ad abbracciare ottime specifiche tecniche generali, promettendo in cambio più che ottime prestazioni, ed un prezzo finale tutt’altro che elevato.

Lanciato nel corso del 2024, il dispositivo presenta dimensioni di 164 x 77 x 9 millimetri, con un peso di soli 202 grammi, è un dispositivo che ha un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, una densità di pixel di 395 ppi, mantenendo comunque tecnologia AMOLED ed un refresh rate che può raggiungere i 120 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 7300, octa-core accoppiato con GPU Mali-G615 MC2, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2TB).

Se volete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

CMF Phone 1: la promozione Amazon di oggi

Il prezzo di vendita di questo smartphone non poteva davvero essere più basso, di base il suo listino sarebbe di 239 euro, cifra ridotta del 23% da Amazon stessa, che lo porta così a costare solamente 179,90 euro. La spedizione a domicilio è gestita dal sito di e-commerce, è prevista la solita garanzia della durata di 24 mesi, oltre ad essere completamente sbrandizzato. Potete acquistarlo premendo qui.

Nella parte posteriore si può trovare un comparto fotografico comunque di tutto rispetto, essendo composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, ed un ultragrandangolare da 2 megapixel, con risoluzione 8165 x 6124 pixel, seguito poi da un sensore anteriore da 16 megapixel con apertura F2. I video possono essere registrati al massimo in 4K a 30fps, con slow motion a 120fps, il tutto mosso comunque da una batteria più che capiente, essendo un componente da 5000mAh, dalla più che ottima autonomia, che permette di utilizzare lo smartphone per lunghe giornate prima di ricorrere alla presa a muro.