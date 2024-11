Su Netflix è stata pubblicata la seconda parte dell’ultima stagione di Cobra Kai. La nuova stagione comprende cinque episodi inediti. Quest’ultimi si aggiungono ai cinque già usciti la scorsa estate. Per il gran finale della serie, però, bisognerà attendere il prossimo 13 febbraio. Data in cui verranno rilasciati gli ultimi cinque episodi. La scelta di suddividere la stagione in tre parti rappresenta una novità rispetto alle precedenti stagioni. Quest’ultime erano composte da dieci episodi pubblicati in un’unica soluzione.

Netflix rilascia una nuova stagione di Cobra Kai

La storia riprende con la storia dei giovani karateka impegnati nel Sekai Taikai. Si tratta del prestigioso torneo mondiale di arti marziali. Nella nuova edizione, il torneo si svolge a Barcellona. Nei primi episodi abbiamo visto l’unione tra il dojo Miyagi-Do Karate di Daniel LaRusso e l’Eagle Fang Karate di Johnny Lawrence, che insieme formano il Miyagi-Fang Karate. La nuova squadra accoglie anche alcuni studenti che hanno abbandonato il Cobra Kai dopo la sua disfatta. Eppure, un inatteso colpo di scena scuote la trama. Il Cobra Kai non è affatto sconfitto e si presenta in piena forma al torneo.

La seconda parte della stagione su Netflix offre quasi tre ore e mezza di intrattenimento, con episodi ricchi di azione e tensione. Ognuno della durata di circa 40 minuti. Tra tradimenti, sorprese e colpi bassi, la competizione entra nel vivo. Daniel si ritrova ad affrontare un pericolo mentre indaga sul passato del maestro Miyagi. Miguel vive una crisi che rischia di compromettere l’armonia della squadra. Johnny e Chozen, nel tentativo di supportare i loro allievi, uniscono le forze con alleati inaspettati. Mentre le semifinali del torneo si trasformano in un campo di battaglia emotivo e fisico.

Barcellona, con i suoi scenari suggestivi, fa da sfondo a un’intensa preparazione per il torneo. La posta in gioco non è solo la vittoria, ma anche il destino dei dojo rivali. I fan saranno travolti da emozioni e colpi di scena, in attesa del gran finale che promette di essere epico.