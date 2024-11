Netflix è pronta a rilasciare una nuova serie tv dedicata al mondo della Formula 1. Si tratta di Senna, la mini-serie ispirata alla vita del celebre campione scomparso nel 1994 durante il Gran Premio di San Marino a Imola. Nel corso degli episodi, gli spettatori potranno rivivere le tappe della vita e della carriera di Ayrton Senna. Partendo dagli esordi fino ad arrivare alle sue vittorie nei circuiti internazionali.

Netflix, con la serie intende celebrare il campione, ma anche l’uomo dietro il casco. La sua scomparsa ha rappresentato una perdita dolorosissima per il mondo della Formula 1 e non solo.

Netflix: in arrivo una nuova serie tv dedicata a Senna

La miniserie mira ad offrire una narrazione avvincente e coinvolgente. La nuova serie Netflix si sofferma anche sulle sue straordinarie abilità di guida in condizioni estreme. D’altronde sono le state le gare sotto la pioggia a fargli ottenere il titolo di “Re della pioggia“.

Prodotta in Brasile e girata in gran parte in portoghese, la serie si avvale anche della collaborazione con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ciò ha permesso a Netflix di garantire la massima accuratezza storica. Il tutto rispettando appieno la figura del grande campione. Ayrton Senna nella mini-serie viene interpretato da Gabriel Leone. Come evidenziato nel trailer rilasciato da Netflix, l’attore brasiliano sembra cogliere non solo il talento, ma anche la profonda umanità di Senna.

La regia della serie è affidata a Vicente Amorim. Il regista è noto per aver diretto, tra gli altri, il film Yakuza Princess. Oltre Gabriel Leone, il cast è ricco di nomi di spessore. Tra gli attori principali troviamo Kaya Scodelario, nota per il suo ruolo nella nota saga The Maze Runner, e Matt Mella, apprezzato per la serie The Bureau. La nuova serie Netflix sarà composta da 6 episodi e debutterà sulla piattaforma il prossimo 29 novembre.