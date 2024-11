Ottenere uno smartphone gratis non è mai stato così facile. Grazie a WindTre puoi attivare offerte che includono nel prezzo un dispositivo 5G e ricevere anche tantissimi Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile. La WindTre Start 5G, ad esempio, propone ai nuovi clienti uno smartphone Motorola e ben 200 GB di traffico dati per navigare in rete, il tutto a un costo molto conveniente.

Attiva la WindTre Start 5G: costo, servizi e smartphone incluso

Le offerte WindTre con smartphone incluso di questo mese sono quattro e tra queste sono presenti ben due opzioni tramite le quali è possibile ricevere Giga senza limiti e uno smartphone in regalo. Ogni offerta mira a soddisfare le esigenze di quanti più utenti proponendo quantità di Giga e costi differenti.

La WindTre Start 5G, ad esempio, è una delle offerte All Inclusive attualmente proposte dal gestore ai nuovi clienti e si tratta dell’opzione più conveniente, disponibile a soli 12,99 euro al mese con: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Attivando l’offerta online o nei punti vendita sarà possibile scegliere di ottenere uno smartphone a costo zero: in questo caso i nuovi clienti otterranno un Motorola Moto G35 5G da 128 GB.

WindTre non richiederà alcuna spesa aggiuntiva se non il costo previsto per il rinnovo dell’offerta. I clienti hanno però la possibilità di scegliere di acquistare uno smartphone differente, optando per una delle numerose opzioni proposte dal gestore. In base al dispositivo scelto sarà poi necessario affrontare spese extra e costi iniziali che saranno indicati dal gestore al momento dell’acquisto e consultabili online, accedendo alla sezione dedicata all’offerta in questione.

L’attivazione potrà avvenire online o presso i punti vendita abilitati. Acquistando la SIM tramite il sito ufficiale del gestore sarà possibile riceverla tramite corriere, senza dover affrontare alcun costo di spedizione.