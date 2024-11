Kena propone una promozione flash esclusiva. È stata pensata per chi desidera trasferire il proprio numero da determinati operatori e godere di un’offerta completa a un costo davvero competitivo. Attenzione, la promo è disponibile solo fino al 19 novembre, salvo proroghe. Dunque, sarà possibile attivarla ancora solo per poche ore. L’offerta di Kena include minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, ci sono ben 100 GB di traffico dati in 4G. Inoltre, sono inclusi 5,5 GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea. Il prezzo della promozione è di soli 4,99euro mensili.

Kena Mobile: la vantaggiosa promo FLASH

L’attivazione dell’offerta è completamente gratis. Stessa cosa vale per la SIM e la sua spedizione. Kena garantisce un’esperienza d’uso avanzata grazie al supporto della tecnologia VoLTE. Quest’ultima permette di effettuare telefonate con qualità alta. Il tutto sfruttando la rete 4G.

Tale promozione, denominata Kena 4,99 Flash 100 Online, è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da un ampio elenco di operatori. Tra cui Iliad, Poste Mobile, CoopVoce. Lycamobile, Tiscali e molti altri. Per visionare la lista completa bisogna recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore nella sezione apposita dedicata all’offerta.

Per attivare la promo, basta accedere all’app ufficiale Kena. Quest’ultima è disponibile sia su iOS che su Android. In alternativa, si può visitare il sito ufficiale dell’operatore e selezionare l’opzione di acquisto online. Il servizio clienti, sempre gratuito e raggiungibile al numero 181, è a disposizione degli utenti. In tal modo risponderanno a qualsiasi dubbio o necessità dei clienti.

Con un pacchetto così vantaggioso, Kena si conferma una scelta ideale per chi cerca un’offerta conveniente senza rinunciare alla qualità del servizio. Minuti, SMS e traffico dati sono disponibili a un prezzo imbattibile. Dettaglio che rende suddetta promozione un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Come anticipato, la promo Kena 4,99 Flash 100 Online è attivabile solo fino a domani. Dunque, le persone interessate sono invitate a procedere in fretta per perdere l’occasione.