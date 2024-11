Google Docs introduce una nuova e potente funzionalità basata sull’intelligenza artificiale. Si tratta del generatore di immagini Imagen 3 di Google. Quest’ultimo, infatti, è ora integrato nell’editor. In tal modo, viene consentito agli utenti di creare immagini personalizzate direttamente nei loro documenti. Tale innovazione rende la piattaforma ancora più versatile e creativa.

Imagen 3 segna un notevole progresso rispetto alla sua versione precedente. Ciò soprattutto grazie alla capacità di generare immagini estremamente realistiche e dettagliate. Con un controllo accurato su stile, composizione e rendering del testo, tale tecnologia permette di creare immagini su misura per qualsiasi esigenza.

Google Docs: ecco cosa cambia con l’AI

L’integrazione con Google Docs apre la strada a documenti più coinvolgenti e accattivanti. Ciò sia che si tratti di report aziendali, progetti creativi o anche note di riunioni. Utilizzare la nuova funzionalità è semplice. Basta accedere al menu “Inserisci“, selezionare “Immagine“, e cliccare su “Aiutami a creare un’immagine“. Da qui, è possibile descrivere l’immagine desiderata, scegliere il formato preferito e selezionare lo stile più adatto. Come, ad esempio, fotografia, acquerello o grafica vettoriale.

Un ulteriore miglioramento introdotto da Imagen 3 riguarda la funzione “Immagine di copertina“. Tale opzione, che prima consentiva di caricare immagini personalizzate o selezionare immagini stock, ora permette di generare immagini di copertina uniche e su misura. Ciò grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Gli utenti Google Docs possono scegliere stili specifici per adattarli a documenti importanti come curriculum, inviti o presentazioni professionali. Suddetta funzionalità è disponibile solo in modalità “senza pagina“. Quest’ultima è attivabile da “File“. Qui bisogna selezionare “Imposta pagina” e poi “Senza pagina“.

Al momento, la nuova funzione è in fase di distribuzione per gli utenti di Google Workspace con piani Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium. O anche per chi dispone dell’add-on Google One AI Premium. L’azienda di Mountain View ha annunciato che l’accesso sarà esteso a tutti gli utenti entro la fine dell’anno.