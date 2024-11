Kena Mobile, la Promo Rush 130 è gratis con 230 GB a 6,99€

Kena Mobile ha appena lanciato una nuova offerta interessante per chi è in cerca di una tariffa conveniente e super generosa in termini di dati. La nuova promozione, chiamata Promo Rush 130 è pensata per i clienti che decidono di passare a Kena da operatori come Iliad o altri gestori virtuali. Con un prezzo di 6,99€ al mese, questa proposta è semplice e vantaggiosa, ideale per chi fa un uso intenso della rete.

Cosa offre la Promo Rush 130

Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, insieme a 200 SMS e ben 130 GB di traffico dati in 4G. Ma c’è di più: attivando l’opzione di “Ricarica Automatica” Kena aggiunge gratuitamente altri 100 GB al mese, per un totale di 230 GB disponibili ogni mese. Questo bonus di dati in più è un’aggiunta generosa che può fare la differenza, soprattutto per chi ama guardare video in streaming, ascoltare musica online o navigare sui social senza pensieri.

Primo mese gratis e attivazione senza costi

Per rendere ancora più allettante questa offerta, Kena offre il primo mese gratuitamente. In pratica, i nuovi clienti possono provare il servizio senza pagare nulla il primo mese, accedendo così immediatamente a tutti i vantaggi previsti. Inoltre, chi è disposto a fornire i consensi commerciali ottiene anche l’attivazione gratuita, risparmiando 3€ rispetto al normale costo una tantum.

A chi è dedicata l’offerta

La Promo Rush 130 è dedicata a chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. La disponibilità di questa offerta solo per determinate categorie di utenti è un aspetto comune tra le promozioni attuali, che cercano di attrarre chi ha già familiarità con operatori competitivi e con offerte digitali.

Se stai valutando una nuova tariffa e desideri una soluzione con tanti giga, Kena Mobile con la Promo Rush 130 potrebbe essere l’opzione giusta. Per 6,99€ al mese, con primo mese gratis e la possibilità di raggiungere 230 GB mensili, è un’offerta che vale la pena considerare.