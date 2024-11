Se avete intenzione di cambiare promozione sul vostro numero di telefono o di sottoscriverne uno nuovo, sicuramente un’opzione che merita di essere presa in considerazione e rappresentata dal provider telefonico italiano ho mobile, quest’ultimo da quasi 10 anni infatti offre ai propri clienti un catalogo decisamente variegato e ricchissimo di promo alle quali accedere in pochi semplici passi che offrono agli utenti caratteristiche di tutto rispetto fatti di minuti, SMS e giga.

Il provider ovviamente ogni mese aggiorna il proprio catalogo di offerte e cerca di offrire ciò che è più adatto al mercato contemporaneo, cercando di unire caratteristiche allettanti a prezzi decisamente competitivi, ovviamente sono disponibili svariate promozioni per cercare di accontentare chiunque, sia coloro che non vogliono badare a spese sia coloro che invece cercano di risparmiare qualcosa senza rinunciare necessariamente alle formule tutto incluso.

Ecco dunque che il provider ha lanciato una promozione in grado di accontentare letteralmente chiunque, quest’ultima infatti a meno di 10 € al mese garantisce delle caratteristiche di tutto rispetto, vediamole insieme.

Tutto incluso a meno di dieci euro

La promozione in questione ha solo 9,99 € al mese offre a chi la sottoscrive ben 200 GB di connettività in 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, la promozione in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale supportato e indicato all’interno di un elenco specifico oppure a coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono da zero, in tal caso infatti il costo di attivazione, che comprende anche la Sim, sarà di 2,99 €, altrimenti dovrete pagare 29,90 €.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è andare sul sito ufficiale del provider vestito di Viola per poi procedere all’attivazione direttamente online in pochi semplici Passi, in tal caso, vi suggeriamo di procedere prima che il provider rimuova dalla propria pagina ufficiale la promozione in questione.