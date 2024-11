Sennheiser, un marchio che a tutti gli effetti non necessita di presentazioni, uno dei più in voga e qualitativi dell’intero mercato, capace nell’ultimo periodo di mettere a disposizione del pubblico anche le Accentum True Wireless, ovvero cuffiette senza filo che offrono il massimo con il minimo sforzo, in termini soprattutto di resa audio complessiva.

La prima cosa da sapere è la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo, le potrete utilizzare senza alcun problema e nel pieno delle loro funzionalità. Al loro interno è presente una batteria, completamente ricaricabile, che porta ad una autonomia complessiva di 28 ore, a patto che si sfruttino i cicli di ricarica garantiti direttamente dalla custodia che potete trovare in confezione (e che viene utilizzata anche per il trasporto).

Sennheiser Accentum True wireless: che offertissima su Amazon

Cuffiette di altissimo livello ad un prezzo tutt’altro che impossibile, il prodotto di base viene commercializzato a 199 euro, cifra che Amazon nell’ultimo periodo ha già diminuito, fino ad arrivare a 154,92 euro (appunto il prezzo mediano). La promozione di questi giorni ha visto diminuire ulteriormente la spesa da sostenere, sino ad arrivare a soli 139 euro. L’ordine può essere completato al seguente link, con consegna a domicilio gratuita in tempi decisamente brevi.

Il sistema di controllo si affida ad un’area di sensibilità, in altre parole sono disponibili comandi touch con i quali è possibile settare determinate impostazioni, scegliere il volume, impostare la riproduzione, e molto altro ancora. Il design è estremamente ergonomico, riescono ad insidiarsi saldamente all’interno del padiglione auricolare, risultando facilmente utilizzabili anche per attività sportive di vario genere. E’ presente, se interessati, la cancellazione attiva del rumore in versione ibrida (ottima per la maggior parte degli utilizzi).